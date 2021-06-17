Ekonomi El Salvadorun Bitcoin için yardım talebine Dünya Bankasından ret
DÜNYA EKONOMİSİ

El Salvador'un Bitcoin için yardım talebine Dünya Bankası’ndan ret!

Dünya Bankası, El Salvador’un Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılması noktasında yardım talebini reddetti. El Salvador geçtiğimiz günlerde kripto para birimi Bitcoin’in ülkede yasal para birimi olarak kullanılması onaylamıştı.

Haber Merkezi İHA
Dünya Bankası’ndan El Salvador’a Bitcoin reddi
Foto/arşiv

Yasla para birimi olarak Bitcoin’e geçen El Salvador, Dünya Bankası’ndan Bitcoin’i ekonomisine entegre etme konusunda yardım talep etti.

Şeffaflık noktasında endişelerini dile getiren Dünya Bankası, El Savador’un talebini reddetti. Dünya Bankası’nın ret kararı, ülkenin Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceği son tarihe kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, El Salvador’a şeffaflık ve süreç noktasında gerekli desteğin verilebileceği aktarıldı.

Dünya Bankası’na yardım talebinde bulunan El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmelerin başarılı geçtiğini dile getiren Bakan Zelaya, IMF’nın Bitcoin’in uygulanmasına karşı olmadığını sözlerine ekledi. Ancak IMF geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada El Salvador’un Bitcoin’i benimsemesiyle "makroekonomik, finansal ve yasal sorunlar" olabileceğini bildirmişti.

Bir ülke daha Bitcoin kervanına katılmaya hazırlanıyor
EKONOMİ
Bir ülke daha Bitcoin kervanına katılmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu
EKONOMİ
Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu
Abone Ol Google News
Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti
Sorunların çözümü diyalog

'Sorunların
çözümü diyalog'

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenliyor.

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

​AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde AB'ye mesaj.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Adalet Bakanı Gül'den çağrı.

Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması.

Yarın erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak.

​İstanbul'da müdürdü köyünde çoban oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.