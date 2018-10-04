Ekonomi Dünya birincisi oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya birincisi oldu

Aselsan lira bazında 2017 cirosundaki yüzde 42,3 artışla dünyada 100 havacılık ve savunma sanayi şirketi arasında birinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ASELSANi,dünyadaki en büyük 100 şirketin yer aldığı listedeki tek Türk şirketi oldu.
ASELSANi,dünyadaki en büyük 100 şirketin yer aldığı listedeki tek Türk şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, lira bazında 2017 cirosunda ve kişi başı cirosunda yüzde 42,3 artışla birinci sırada yer alırken, yüzde 12,7 aktif karlılığıyla dördüncü sırada, yüzde 22,2 faaliyet karlılığına göre beşinci sırada, 65 bin 145 dolarlık kişi başı faaliyet karına göre sekizinci sırada yer aldı. Şirket, Deloitte 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması'na göre ise dünyadaki en büyük 100 şirketin yer aldığı listedeki tek Türk şirketi oldu ve ciroya göre ise 6’üncü sırada yer aldı. Söz konusu çalışmada cirosu 500 milyon doların üzerinde olan 100 şirketin verileri baz alındı.

Gözdeler için “geri sayım”

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 300 milyon lira sermayeyle şirket kurulmasına yönelik çalışmalarda hızlandı. Kurulacak tesiste başta SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi olmak üzere Türkiye’nin ihtiyacı olan savunma sistemleri üretilecek. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, yatırımın 2019'da tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

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