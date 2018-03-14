Dünya devinden Moody's'e Türkiye cevabı

General Electric, Türkiye’yi büyümede öncelikli ülkeler arasında belirlemiş durumda. İlk akıllı fabrika dönüşümüne Gebze’de imza atan dünya devi, Türk şirketlerinin dijitalleşme yolculuğunda yer almak istiyor.

Şirketin genişlemeden sorumlu başkanı ve CEO’su Alex Dimitrief, çeşitli temaslar için şirketin üst yönetimi ile geldiği Türkiye’de Dünya’nın sorularını yanıtladı.

''MOODY'S'İN NE YAPTIĞINDAN HABERDAR DEĞİLİM, TÜRKİYE'YE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ''

Moody’s’in not indirimi hatırlatılarak Türkiye’ye yönelik yatırıma bakışı sorulan Dimitrief;

''Moody’s’in ne yaptığından açıkçası haberdar değilim ama evet buradayız, Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz. Birçok görüşmemizde bunu ortaya koyuyoruz. Uzun vadeli stratejimizin bir parçası Türkiye. Şimdi sağlık alanında yatırımlarla çok yakından ilgiliyiz. Kamu özel sektör işbirlikleri bu anlamda çok etkileyici. Türkiye; sağlık sisteminde sadece erişebilirliği değil kaliteyi artırmayı da hedefliyor. Bu açıdan GE için önemli fırsatlar olduğunu görüyoruz. Biz 70 yıldır buradayız; ekonomide ne tip bir gelişme olursa olsun buradaki varlığımız çok önemli bizim için.'' dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Dimitrief, Bergama’dan Avustralya’ya ilk ihracatlarını yaptıklarını, Gebze’de akıllı fabrikaya dönüştürdükleri üretim tesislerinin tüm dünyaya örnek olacağını anlattı.

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