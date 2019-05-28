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Ekonomi Dünya finansman sıkıntısı çekiyor
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DÜNYA EKONOMİSİ

Dünya finansman sıkıntısı çekiyor

Dünya, kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, “Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Achim Steiner
Achim Steiner

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, “Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz. Finansal sistemde Birleşmiş Milletler, merkez bankaları ve maliye bakanları çok endişeli bir duruşa sahip” dedi. İstanbul Kalkınma Diyalogları etkinliğinde konuşan Steiner, ülkelerin artık belirgin olmayan finansal sistemin bedelini ödediğini belirterek, küresel kalkınma sürecinde finansmana erişimin önemine işaret etti. Steiner, az gelişmiş, gelişmemiş veya gelişmiş ülkelerin bile aynı sıkıntılarla karşılaşabildiğini söyledi.

KAMU BÜTÇELERİ YETERLİ DEĞİL

Kamu bütçelerinin aslında hiçbir ülkede yeterli olmadığını savunan Steiner, şöyle devam etti: “(Ülkeler) Yatırımlarla kalkınmayı finanse edememeye başladılar. Sanayi, yapay zeka, insan sanayisi veya yeni iş modelleri konusunda ve pazarlar konusunda yeni bir dönüşümün içerisindeyiz. 2015’te belirlediğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ne kadar ulaşırsak ve riskleri ne kadar ortadan kaldırabilirsek o derecede küresel ekonomiye güven artacaktır ve sürdürülebilir kalkınma için güven ortamı oluşacaktır.”

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