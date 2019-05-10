Dünya turundayken hayattan kopma

Konu ile açıklamalarda bulunan Princess Cruise Türkiye yetkilisi Tolgar Bıyıklı; “Cruise seyahatine çıkan misafirlerimizin en büyük sıkıntısı deniz üzerindeyken dünya ile bağlantılarının kesilmesi, ulaşmak istedikleri internetin de uydu üzerinden iletişim sağladığı için çok pahalı olmasıydı. Şimdi cruise seyahatlerinde devrim niteliği taşıyan bir alt yapı ile biz bu hizmeti misafirlerimize sunuyoruz. Kısacası gemide seyahat ederken internet ve sosyal medyadan kopmayacaklar. Karayiplerde gün batımını, Alaska’da somon avını ya da Japonya’daki Sakura Bayramını canlı olarak yakınları ile paylaşabilecekler” dedi.

Princess Cruise bu hizmetini hali hazırda Regal Princess, Royal Princess, Caribbean Princess ve Ruby Princess’da sunuyor.

Alaska sezonu için Crown Princess, Emerald Princess ve bu yaz Avrupa'da Golden Princess ve Sky Princess'da bu hizmet verilecek.

Tatil endüstrisinde bir devrim niteliği taşıyan ve 2019 CES ödülüne sahip teknoloji, Princess Cruise misafirlerine ücretsiz sosyal medya imkanı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda gemi içinde eğlenceli ve kolay bir hayat sürmelerini sağlayarak, akıllı telefonlara indirilebilen uygulamalarını da hizmete sunuyor.

Oceannow

Yolcuların cep telefonlarına indirdikleri bu uygulama sayesinde havuz başında güneşlenirken telefonları ile sipariş verebilmelerini, gemi içindeki etkinliklerde yer ayırtabilmelerini ya da yanaşacakları limanlardaki turlara rezervasyon yapabilmelerini sağlıyor.

Oceancompass

Yolcular Oceancompass Shipmates uygulamasını kullanarak sevdiklerinin geminin içinde nerede oldukları bulabiliyor. Bunun yanında hiç tanımadığı fakat aynı kültüre ve beğenilere sahip diğer yolcularla iletişim kurabiliyor, hatta tanışabiliyorlar.