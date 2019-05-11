Dünya zenginleri gayrimenkule geliyor

Türk gayrimenkulleri oluşan fırsatlar ve güvenli liman özellikleriyle son dönemde yeniden yabancıların dikkatini çekmeye başladı. Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketleri Türkiye’deki gayrimenkullerin yabancılara pazarlanması için kolları sıvadı.

Ülkeyi radarına alan son gayrimenkul şirketi ise dünya zenginlerine gayrimenkul pazarlayan Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank oldu. Şirket, her yıl öne çıkarmak istediği ülkelerde servet raporu açıklayarak dolar milyarder ve milyonerlerine gayrimenkul fırsatları hakkında ilk sinyalleri veriyor. Bu yıl bu sinyal Türkiye için verildi.

DÜNYADA 20 MİLYON DOLAR MİLYONERİ VAR

Türk yatırımcılara konut ve perakende gayrimenkul konularında danışmanlık ve aracılık hizmeti veren Global Real Estate Development (GRED) ile iş birliği gerçekleştiren Knight Frank, 2019 Servet Raporu’nu ilk kez Türkiye'de açıkladı. Dünya genelinde bir milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının 2018’de önceki yıla göre yüzde 3 artarak 18 milyon 985 bin 606’dan 19 milyon 603 bin 681’e yükseldiğini dile getiren Knight Frank Ortağı Kate Everett-Allen, rakamın 2023’te yüzde 19 artışla 23 milyon 404 bin 810’a ulaşmasını beklediklerini aktardı.

Allen, kullandığı evi dışındaki varlıklarının değeri 30 milyon dolar olan ultra net yüksek değerli kişi olarak tanımlanan sayının da 2018'de yüzde 4 artarak 198 bin 342 olduğunu, rakamın 2023'te 250 bin kişiye çıkacağını öngördüklerini söyledi.

REKLAM

BUNUN 84 BİNİ TÜRKİYE’DE

Rapora göre, Türkiye'de bulunan dolar milyoneri sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 1 artarak 83 bin 947'ye yükseldi. Ultra Net Yüksek Değerli Kişiler, en çok Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da yaşıyor. İkinci pasaportu olanlar veya almayı düşünenlerin çoğunluğunu Orta Doğu ülkeleri oluşturuyor. En zenginlerde ABD başı çekiyor. Gelecek için öngörü ise Akdeniz ülkeleri olarak veriliyor.

ZENGİNLER İÇİN 3 PROJE ARANIYOR

Dolar milyarder ve milyonerleri için global vitrine bu yıl Berlin’deki 3 proje ile başladıklarını şu an Londra’daki 3 projenin tanıtıldığını dile getiren GRED Kurucusu ve CEO’su Meltem Türker, sırada ABD ve Uzak Doğu’dan 3’er proje turu olduğunu söyledi. 2020’nin ilk çeyreğinde ise Türkiye’den 3 proje milyonerlere sunulacak. Türker, şimdiden bunun için yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’de biraz vizyoner projelere örnek vereceğiz. Burada seçeceğimiz projeler bina ölçeğinden ziyade bütünsel anlamda şehrine mahallesine bölgesine ülkesine ne katıyor bu anlamda örnek projeleri seçmeye dikkat edeceğiz. Ama bu örnek projelerin illa üst gelir grubuna hitap etmesi de gerekmiyor. Doğru proje farklı gelir gruplarına üretilebilir.”

İSTANBUL ÖNE ÇIKACAK

Danışmanlar dolar milyarderlerine sunacakları gayrimenkul projelerinde ağırlığı ise İstanbul’a verecek. Türkiye etabı için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Meltem Türker, İstanbul’a yoğunlaşacaklarını söyledi. Türker, “İstanbul çok değerli ve marka bir şehir. Bu nedenle dünya devlerine yönelik gerçekleştireceğimiz ilk Türkiye etabında örnek olması açısından ağırlığı İstanbul’a verdik. Alıcı kitlesinde de ağırlığı Orta Doğu’dan ziyade ABD ve Avrupa ülkelerine vereceğiz” dedi. Gayrimenkul fiyatlarında en zengin yüzde 5’lik dilime hitaben hayata geçirilen projelerin ücretlerini baz aldıklarını kaydeden Kate Everett-Allen ise Türkiye’de bir milyon dolara 109 metrekare konut satın alınabildiğini, böylece İstanbul’un, Orta Doğu’da Dubai’den daha değerli olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

GÜNDEM HDP'nin kayyum rövanşizmi