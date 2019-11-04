Dünyaca ünlü fast food zincirine şok: McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook kovuldu

McDonald's'dan yapılan açıklamada, Üst Yönetici (CEO) Steve Easterbrook'un şirket politikasını ihlal ettiği, sağduyulu davranmadığı ve görevden alındığı belirtildi.

İngiliz iş adamı Easterbrook da çalışanlara gönderdiği e-postada, bir çalışanıyla yakınlık kurduğu ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Easterbrook, "Şirketin değerleri göz önünde bulundurulduğunda, gitmem gerektiği konusunda yönetim kuruluyla hemfikirim." ifadesini kullandı.

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McDonald's yönetim kurulu üyelerinin cuma günü kapsamlı bir değerlendirmeden sonra 2015'ten bu yana şirketin üst yöneticisi olan Easterbrook'un görevden alınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Şirket, Easterbrook'un birlikte olduğu çalışan hakkında bilgi verilmeyeceğini açıklarken, avukatı da soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Yönetim kurulu, McDonald's'ın genel müdürlüğüne ve üst yöneticiliğine şirketin ABD biriminin müdürü Chris Kempczinski'yi getirdi.

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