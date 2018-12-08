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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli enerji silahı Wattozz’un özellikleri nelerdir?

Dünyada ilk ve tek

Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen yerli ve milli enerji silahı ‘Wattozz’a ilgi her geçen gün artıyor. Silahın üretici firmasının CEO’su Sertan Ayçiçek, ‘Wattozz’un ilk etaptaki 70 bin adetlik sipariş rakamının arttığını açıkladı.

IHA
Yerli ve milli enerji silahı Wattozz’a ilgi artıyor.
Yerli ve milli enerji silahı Wattozz’a ilgi artıyor.

Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılarak dünyaya sunulan ‘Wattozz’a ilgi büyüyor. Silahın üretici firması olan Albayraklar Şirketler Grubu’nun CEO’su Sertan Ayçiçek, her geçen gün ilk etapta alınan 70 bin adetlik sipariş rakamının arttığını ve söz konusu silahın dünyada geniş yankı bulduğu kaydetti.

Ayçiçek, “Sosyal medyada da geniş yankı bulan Watozz Dünya’da ilk ve tek uzaktan etkili kablosuz elektroşok silahı olma özelliğini taşıyor” dedi.

Ayrıca Ayçiçek, ‘Wattozz’un dünyadaki tek rakibi konumunda olan ABD’li örneğine göre daha fazla ilgi uyandırdığını belirterek, “ABD menşeili Taser silahı, eskiyen kablo teknolojisi ile ciddi yaralanmalara sebep olduğu gerekçesiyle son yıllarda çok tartışılıyordu. Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarında da Taser’ın ciddi yaralanmalar oluşturduğu onlarca vaka bulunuyor. Söz konusu tabancanın aksine kablosuz olarak üretilen ve fazlasıyla üstün özelliklere sahip olan Türk yapımı enerji silahı Wattozz tüm Dünyanın dikkatini üzerine çekti” diye konuştu.

“Bizim silahımız çok daha güvenli”

Ayçiçek, yerli üretim silahın diğer örneğine göre daha güvenli olduğunu söyleyerek, “Wattozz’un şoklama değerlerinin risksiz seviyede tutulması ve Radyo Frekansı ile şok süresinin ayarlanabilmesi dolayısıyla Wattozz silahı Taser’dan çok daha güvenli” açıklamasında bulundu.

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