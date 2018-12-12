Ekonomi Dünyanın ağzı Malatya kayısısıyla tatlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın ağzı Malatya kayısısıyla tatlandı​: Maldiv Adaları'na 10 Tanzanya'ya 100 kilogram gönderildi​​

Dünyanın ağzı Malatya kayısısıyla tatlandı

Malatya'dan bu yılın ocak-kasım döneminde 110 ülkeye 42 bin 377 ton kayısı ihraç edildi. Tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Birleşik Krallık'a yapılırken, Maldiv Adaları'na 10 ve Tanzanya'ya 100 kilogram ürün gönderilmesi dikkati çekti.

AA
Malatya kayısısından 109 milyon 381 bin 760 dolar gelir elde edildi.
Malatya kayısısından 109 milyon 381 bin 760 dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'dan bu yılın ocak-kasım döneminde 110 ülkeye 42 bin 377 ton 143 kilogram ürün satıldı.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyanın ağzını tatlandırdı.

Kayısıda tutar bazında en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Birleşik Krallık'a yapılırken, Maldiv Adaları'na 10 ve Tanzanya'ya 100 kilogram ürün gönderilmesi dikkati çekti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde 110 ülkeye 42 bin 377 ton 143 kilogram kayısı satışı karşılığında 109 milyon 381 bin 760 dolar gelir elde edildi.

"İhracatın artacağını ümit ediyoruz"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaptığı açıklamada, kayısı ihracatının geçen sezonla paralel seyrettiğini söyledi.

Kurdaki dalgalanmanın üreticiyi olumsuz etkilediğini belirten Özcan, ürünü sattıkları dönemdeki döviz fiyatı ile bu parayı bozdurdukları dönemdeki fiyat arasındaki farkın üreticiyi maddi olarak zorladığını ifade etti.

İhracatın artması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Özcan, "İnşallah önümüzdeki günlerde kurdaki durumun daha da stabil seyre dönmesiyle kayısıdaki ihracatın artacağını ümit ediyoruz. Geçen yıllara nazaran ihracatımızda bir düşüş veya yükseliş söz konusu değil. Mevcut pazarımızı koruyarak yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeni pazarlara ulaşılmasının sektör için zaruri olduğunu vurgulayan Özcan, yeni pazarların rekabeti artıracağını, dolayısıyla ihracatın gelişeceğini kaydetti.

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