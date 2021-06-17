Ekonomi Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyanın en büyük üçüncü elması bulundu

Dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmasın Güney Afrika ülkesi Botsvana'da bulunduğu belirtildi. Ülkenin başkenti Gaborone'ye getirilen elmasın 1098 karat olduğu açıklandı.

Haber Merkezi AA
​Dünyanın en büyük üçüncü elması Botsvanada bulundu
1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde "dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı" olduğu belirtildi.

Botsvanalı elmas firması Debswana'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde "dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, çıkarılan elmasın, ülkenin başkenti Gaborone'ye getirilerek Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildiği ifade edildi.

Debswana Genel Müdürü Lynette Armstrong, çıkarılan elmasın Botsvana için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak "Mücadele eden milletimize umut veriyor." dedi.

Dünyada şimdiye kadar keşfedilen en büyük elmas olan 3106 karatlık Cullinan elması, 1905'te Güney Afrika'da bulunmuştu.

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