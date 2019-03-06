Dünyanın en hafif dedektörü

Gebze’deki TÜBİTAK BİLGEM tesislerini ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kurumun özgün olarak geliştirdiği OZAN’ı inceledi. Kompakt yapısı ve 1 kilo 480 gramlık ağırlığı ile OZAN, harekât bölgesinde güvenlik birimlerinin vazgeçilmezi olacak. OZAN dedektörü, Mehmetçiğe uzun intikaller sırasında taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranını en aza indirgeyen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Aletin üzerindeki LCD ekranda ise hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor.

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