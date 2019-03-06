Ekonomi Dünyanın en hafif dedektörü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın en hafif dedektörü

Dünyanın en hafif mayın arama dedektörü TÜBİTAK tarafından yerli imkanlarla üretildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Demir OZAN dedektörünü inceledi.
İsmail Demir OZAN dedektörünü inceledi.

Gebze’deki TÜBİTAK BİLGEM tesislerini ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kurumun özgün olarak geliştirdiği OZAN’ı inceledi. Kompakt yapısı ve 1 kilo 480 gramlık ağırlığı ile OZAN, harekât bölgesinde güvenlik birimlerinin vazgeçilmezi olacak. OZAN dedektörü, Mehmetçiğe uzun intikaller sırasında taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranını en aza indirgeyen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Aletin üzerindeki LCD ekranda ise hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor.

Savunma sanayi 2019'da atağa kalkacak
EKONOMİ
Savunma sanayi 2019'da atağa kalkacak
BM FETÖcüleri konuşturdu

BM FETÖcüleri konuşturdu

Programın moderatörlüğünü de PKK sempatizanı Eric Sottas yaptı.
S-400e karşı F-35 şantajı

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İmkansız denileni başardılar

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Menfaatlerimizi koruruz

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16 yıl sonrayeniden açıldı

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Milli mesai başlıyor

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Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

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Bay Kemal gibi yalan söyleme

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