Ekonomi Dünyanın en küçük kombisi Türk mühendislerden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın en küçük kombisi Türk mühendislerden

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Warmhaus, yüzde 100 yerli sermaye ile tamamı Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen dünyanın en küçük kombisi Minerwa ve akıllı oda termostatı RecoWA’yı tanıttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cihan Çelik ve Kağan Turan
Cihan Çelik ve Kağan Turan

2019 yılında yüzde 10 büyüme gerçekleştiren firma, 2020 yılında inovatif ürünleriyle 500 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı hedefliyor. Warmhaus Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Çelik “1996 yılında doğalgazın ülkemize yeni geldiği dönemlerde radyatör ihtiyacının oluşmasıyla Çelikpan şirketimizle sektöre girme kararı aldık. Beyçelik’in ana faaliyet alanı otomotivden aldığımız bir üretim disiplini, kaynak ve sac konusundaki bilgi ve tecrübemiz, bizi radyatör üretiminde de öne taşıyan unsurlar oldu” diye konuştu. “Yirmi üç yıl önce panel radyatör üretimi ile başladığımız yolculuğumuzu 2014 yılındaki aldığımız karar sonucunda gerçekleştirdiğimiz yatırımla cihaz üretimini de eklemeye karar verdik” diyen Çelik, şöyle devam etti: “Warmhaus olarak bugüne kadar arazi dahil; üretim hatları, ar-ge, ürün tasarımı ve markamıza toplamda 400 milyon TL yatırım yaptık. Bursa’da bulunan ve toplam üretim alanı 35 bin 500 metrekare olan iki fabrikamızda panel radyatör, kombi ve duvar tipi yoğuşmalı kazan üretiyoruz.” Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan ise, “Global kombi pazarına baktığımızda Türkiye Çin, Güney Kore ve İngiltere’nin ardından dördüncü sırada yer alıyor Önümüzdeki yıl itibari ile ortalama yüzde 10-15 artış bekliyoruz. Kombinin ısıtma sektörü içinde payının ve öneminin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

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