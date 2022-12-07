Dünyanın en pahalı 10 şehri belli oldu

The Economist Intelligence Unit (EIU) kaynaklarından elde edilen verilere göre, Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin’de devam eden Covid-19 kısıtlamalarının yaşam maliyet endekslerini ciddi derecede etkilediği görülüyor.

172 şehirde 200 mal ve hizmette 400’ün üzerinde bireysel fiyat noktalarındaki veriler araştırma kapsamı içerisinde yer aldı.

Bu çerçevede dünyanın en pahalı şehri unvanını New York ve Singapur paylaştı

İlk 10 içerisinde yer alan dünyanın en pahalı şehirleri sırasıyla Tel Aviv, Hong Kong, Los Angeles, Zürih, Cenevre, San Francisco, Paris ve Kopenhag oldu. Sıralamada yaşam maliyeti açısından en düşük olan şehirler ise Şam, Trablus, Tahran, Tunus, Taşkent, Karaçi, Almatı, Ahmedabad, Chennai ve Cezayir oldu.

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