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Ekonomi Dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak 100 metreye ulaştı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak: 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreyi buldu. Yusufeli Barajı, 275 metrelik gövdesiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.

Haber Merkezi AA
Yusufeli Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.
Yusufeli Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 100 metreye ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor.

Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak.

23 Mayıs itibarıyla baraj için 1 milyon 100 bin metreküp beton döküldü. Böylece, gövdede yüzde 27,5 gerçekleşmeye ulaşıldı. Ulaşılan bu gerçekleşmeyle gövde yüksekliği 100 metreyi buldu.

Çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor

Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.

Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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ABD’nin en fazla kazanan CEO’su belli oldu: Elon Musk
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ABD’de ekonomi haberleri yapan Bloomberg kanalı, ülkenin en fazla kazanan CEO’larının listesini açıkladı.
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Bloomberg Ödeme Endeksi adı altında yapılan haberde, CEO’ların tazminatları dahil pek çok ayrıntıyı bir araya getirerek düzenlediği endekste ülkenin en çok kazanan 100 yöneticisini belirledi.
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Endeksin rakamları, en son yılda alınan maaş, ikramiye ve sosyal haklardan oluşmakta. Ayrıca, kapatılmış hisse senetleri ve gelecekteki ödemelerle sonuçlanabilecek sınırlı hisse senetleri üzerindeki seçeneklerde değerin içinde.
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Bu rakamlar üzerinden oluşturulan endekste ilk sırada 513.3 milyon dolarlık değerle Tesla Inc’in CEO’su Elon Musk geliyor. Tilray Inc’in CEO’su Brendan Kennedy ise 256 milyon dolarlık değerle ikinci sırada.
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İlk 10’da ise şu isimler yer alıyor.
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10. Stephen Angel - Linde PLC 66.1 milyon dolar
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9. Tony James - Blackstone Group LP 66.2 milyon dolar
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8. Stephen Schwarzman - Blackstone Group LP 69.1 milyon dolar
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7. James Heppelmann - PTC Inc. 71.4 milyon dolar
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6. David Zaslav - Discovery Inc. 122 milyon dolar
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5. Nikesh Arora - Palo Alto Networks Inc. 130.7 milyon dolar
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4. Tim Cook - Apple Inc. 141.6 milyon dolar
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3. Bob Iger - Walt Disney Co. 146. 6 milyon dolar
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2. Brendan Kennedy - Tilray Inc. 256 milyon dolar
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1. Elon Musk - Tesla Inc. 513.3 milyon dolar
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