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Ekonomi Dünyanın en yüksek üçüncü barajında gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
EMLAK

Dünyanın en yüksek üçüncü barajında gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı

Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı Projesi'nde yükseliş hızla devam ediyor. Geçitğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 200 metre yüksekliğin aşıldığı projede bugün itibariyle 211 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Yusufeli Barajı'nda dev araçlar havadan taşınıyor...
Yusufeli Barajı'nda dev araçlar havadan taşınıyor...

Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 211 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

DHA
Yusufeli Barajı projesi

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

  • Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 211 metreye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 138 bin 297 metreküp seviyesine ulaşmıştır. Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağlandı." ifadesine yer verildi.

DHA
Yusufeli Barajı projesi

Açıklamada, Yusufeli Barajı'nın 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacağına dikkat çekilerek, tesisin kurulu gücünün 558 megavat, yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağı kaydedildi.

İHA

İHA

İHA
Yusufeli Barajı projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor...

İHA

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