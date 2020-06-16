Dünyanın en yüksek üçüncü barajında gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı

20 yıl sonra çarpıcı deprem araştırması: Temele değil fiyata bakıyoruz

17 Ağustos 1999 Marmara Deprem'nin üzerinden tam 20 yıl geçti. Yakın bir zamanda benzeri depremin yaşanma ihtimalinin büyük olduğu bilim insanlarınca sıkça hatırlatılmasına rağmen hem vatandaşlar hem de devlet deprem konusunda ne kadar bilinçli ve hazırlıklı?