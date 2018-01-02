EkonomiDünyayı sarsacak 10 isim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyayı sarsacak 10 isim

Türkiye’nin ilk uluslararası ekonomi politik dergisi Derin Ekonomi’nin yeni yıl özel sayısı dopdolu. 2017’yi değerlendiren, 2018’e ışık tutan analizlerin yer aldığı Ocak sayısının kapak dosyasında, global fayları tetikleyecek 10 kritik isim mercek altına alındı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Derin Ekonomi, 2018’de global fayları tetikleyecek 10 ismi sayfalarına taşıdı.
Derin Ekonomi, 2018’de global fayları tetikleyecek 10 ismi sayfalarına taşıdı.

Alacakları siyasi ve ekonomik kararlarla 2018’e damga vurma ihtimali yüksek, yapacakları hamlelerle adlarından sıkça söz ettirecek, küresel ve bölgesel jeopolitik fay hatlarında kırılmalara sebep olabilecek birçok kritik isim var. Bazıları daha 2017’de hızlı bir yükselişe geçmiş bu isimleri bugüne kadar nispeten az işitmiş olabilirsiniz, ancak yeni yılda ve sonrasında muhtemelen çok daha sık işiteceksiniz. Türkiye’nin ilk uluslararası ekonomi politik dergisi Derin Ekonomi, 2018’de global fayları tetikleyecek 10 ismi sayfalarına taşıdı.

Türkiye’nin bölgeye ve dünyaya açılımı paralelinde yayınını sürdüren Derin Ekonomi, üçüncü yılına girerken 2017’de gündeme damga vuran olayları titizlikle ele alıyor. Kudüs’ün kaderi ile ABD’nin kaderi arasında zıt yönlü bir rabıta var. O bağın bir tarafında ise ‘dünya düzeni’ bulunuyor. İsrail, uzun yıllardır yürüttüğü işgalci politikayla Kudüs’te fiili bir durum oluşturmuş durumda. Bu acı manzara karşısında, İslâm dünyasının slogandan ve hamasetten başka atacağı bazı somut adımlar olması gerekiyor. Tarihin ve coğrafyanın kilit taşına dönüşen Kudüs düğümü çözülmeden, İslâm ülkelerindeki birçok sorun da çözülmeyecek gibi görünüyor. Kudüs üzerinden süren tartışmanın yansımaları ve etkileri Derin Ekonomi sayfalarında.

2018’i ŞEKİLLENDİRECEK 15 TREND İNCELENDİ

2017 yoğun ve hareketli gündemiyle geride kalırken, ardında yeni yılı ve yakın geleceği ciddi anlamda etkileyecek, hatta belirleyecek pek çok ayak izi bıraktı. Her yıl dönümünde olduğu gibi, umut ve endişenin bir arada olduğu, umudun ağır basmasını tercih ettiğimiz bir noktadayız. Gelecek yıl dünyayı ve Türkiye’yi etkilemesi, hatta şekillendirmesi beklenen siyasi, ekonomik, jeopolitik, kültürel ve sportif trendler, 15 parça halinde tekmili birden, Derin Ekonomi’nin geniş kapsamlı dosyasında.

Olup biteni en ayrıntılı açıklayan dergi

İbrahim Karagül yönetimindeki Derin Ekonomi, güçlü yazar kadrosuyla yeni yılda da iddialı. Doç. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Doç. Dr. Hatice Karahan, Aşkın Baysal, Doç. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, dünyada ve Türkiye’de gelişen olayları, farklı bakış açılarıyla kaleme almayı sürdürüyorlar.

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