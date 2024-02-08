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Ekonomi

Duvar Arkası Radar'a yurt dışından talep

Asrın felaketinde başarılı bir sınav veren savunma sanayii sistemleri yurt dışına da umut oldu. Milli imkanlarla geliştirilen Duvar Arkası Radar (DAR), deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol üstlendi ve 50’den fazla insanın enkazdan sağ kurtulmasını sağladı.

Canberk Doğan
04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:01 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

STM’nin geliştirdiği cihaza yurt dışından da talep geliyor. DAR, ultra geniş bant sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim imkanının olmadığı, kapalı mekânlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde ediyor. Sistem, uzaktan kumanda edilebilme kabiliyeti, yüksek mesafe çözünürlüğü, makro ve mikro hareketlere duyarlılık gibi özelliklere sahip.

İTFAİYEYE YENİ SİSTEM

Sistem; rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonlarında görev yapabiliyor. DAR ayrıca deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil amaçlar için de kullanılıyor. Jandarmada ve TSK personelinde aktif kullanılan DAR, itfaiye ekiplerinin de envanterinde olacak.




#Asrın Felaketi
#Savunma Sanayi
#DAR
#Ekonomi
6 dakika önce
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