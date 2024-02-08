Duvar Arkası Radar'a yurt dışından talep

STM’nin geliştirdiği cihaza yurt dışından da talep geliyor. DAR, ultra geniş bant sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim imkanının olmadığı, kapalı mekânlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde ediyor. Sistem, uzaktan kumanda edilebilme kabiliyeti, yüksek mesafe çözünürlüğü, makro ve mikro hareketlere duyarlılık gibi özelliklere sahip.

Sistem; rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonlarında görev yapabiliyor. DAR ayrıca deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil amaçlar için de kullanılıyor. Jandarmada ve TSK personelinde aktif kullanılan DAR, itfaiye ekiplerinin de envanterinde olacak.