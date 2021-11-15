Ekonomi Düzcede sanayi arsaları satılacak
BASIN İLAN

Düzce'de sanayi arsaları satılacak

Düzce Merkez'de bulunan sanayi alanı nitelikli 3 adet arsa ihaleyle satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzcede sanayi arsaları satılacak
Düzce.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hazine arsalarının satış ihalesi 1 Aralık 2021 tarihinde Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğü Merkez ilçe servislerinde ücretsiz olarak görülebilir.

Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Ancak satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşlem Bedeli ayrıca tahsil edilecek.

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