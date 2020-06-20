E-ticarete güven artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “güven damgası” alan şirket sayısının 18’e ulaştığını belirterek, “Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimizi tercih etmeleri çağrısı yapıyorum” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen, “Güven Damgası Tanıtım Toplantısı”nda değerlendirmede bulunan Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ticaretin devamına yönelik çok sayıda yeniliğe imza attığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda e-ticareti kayıt altına almak üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kurulduğunu ve 20 bine yakın firmanın kayıt altına alındığını söyledi.

EN BÜYÜK ENGEL GÜVEN EKSİKLİĞİ

Kovid-19 salgın sürecinin, dijital dönüşümü daha da hızlandırdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde internet kullanıcılarının online alışveriş yapma oranı her geçen gün artsa da dünya ortalamasının oldukça gerisinde. Online alışverişin önündeki en büyük engel ise güven eksikliği. Tüketiciler, kredi kartı bilgilerini ve kişisel verilerini paylaşmak istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne geçebilmek için Ticaret Bakanımızın da gayretiyle e-ticarette güven damgası hayatımıza girdi” dedi.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BU İŞE BAŞLADIK

TOBB olarak Ticaret Bakanlığı himayelerinde, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu damgayı alan şirketlerin, internet sitelerinin teknik altyapısını, bakanlığın yayımladığı mevzuata uygun tasarlarken, düzenli olarak yaptırdıkları sızma testleriyle müşteri verilerini, olası internet korsancılığına karşı koruduklarını dile getirdi.

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Hisarcıklıoğlu’nun ardından, “güven damgası” alan Gitti Gidiyor, Hepsiburada, Modanisa, PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler, Sahibinden, Pegasus Hava Taşımacılığı, Trendyol, Sefamerve, Sarar Büyük Mağazacılık, Arçelik, Beko, Farmasi, Migros, Sigortam.net, Avansas, Avansaspro, N11 ve Ebebek firma yetkilileri de görüşlerini paylaştı.

100’DEN FAZLA KRİTER VAR

Rifat Hisarcıklıoğlu

100’den fazla kriteri kontrol ederek, ilgili şartları sağladığını kanıtlayan e-ticaret siteleri, sürecin sonunda ‘güven damgası’ alıyor ve internet sitelerinde “TR-GO” logosunu yerleştirmelerine izin verdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Birliğimiz bünyesinde kurduğumuz şikayet hattımızla tüketicilerimiz ve güven damgası almış e-ticaret sitelerimiz arasında köprü vazifesi görüyoruz. Güven damgası alan ilave 6 şirketimizle birlikte, bugün sayımız 18’e çıktı. ‘Gönül rahatlığıyla’ sloganımızla kampanyamızı başlatıyor ve tüketicilerimize gönül rahatlığıyla bu sitelerden alışveriş yapabilirsiniz diyoruz” dedi.