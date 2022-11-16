Ekonomi EBRDden yeşil yatırıma 521 milyon avro kaynak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EBRD'den yeşil yatırıma 521 milyon avro kaynak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeşil teknolojileri ve yatırımları Türkiye genelinde hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) başlattı. GEFF Türkiye kapsamında, EBRD'nin 500 milyon avroluk fonu, Temiz Teknoloji Fonu'nun (CTF) 21,5 milyon avroluk imtiyazlı finansmanıyla birlikte, GEFF Türkiye anlaşmalı banka ve leasing şirketleri aracılığıyla yeşil projeler için kullanılacak.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
EBRDden yeşil yatırıma 521 milyon avro kaynak
​EBRD'den yeşil yatırıma 521 milyon avro kaynak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeşil teknolojileri ve yatırımları Türkiye genelinde hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) başlattı. GEFF Türkiye kapsamında, EBRD'nin 500 milyon avroluk fonu, Temiz Teknoloji Fonu'nun (CTF) 21,5 milyon avroluk imtiyazlı finansmanıyla birlikte, GEFF Türkiye anlaşmalı banka ve leasing şirketleri aracılığıyla yeşil projeler için kullanılacak. Finansman, Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçiş sürecine ve 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net sıfıra ulaşma hedefine önemli bir destek sağlayacak.

Türkiye’de yeşil ekonominin paydaşları ve Türk finans sektörünün temsilcileri, EBRD’nin ev sahipliğinde İstanbul'da geniş katılımlı bir etkinlikte bir araya geldi. EBRD Finansal Direktörü Francis Malige, GEFF hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bu arada toplantıda, 8 firmaya Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı kapsamında mükemmelik ödülü verildi.

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