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Ekonomi ECOWAS üyesi ülkeler ortak para birimine hazırlanıyor
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DÜNYA EKONOMİSİ

ECOWAS üyesi ülkeler ortak para birimine hazırlanıyor

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler arasında ortak para birimi kullanılmasına yönelik taslak çalışma tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ortak para birimi için çalışmalara başladı.
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ortak para birimi için çalışmalara başladı.

Ortak para birimi komisyon başkanı Jean-Claude Brou, gazetecilere yaptığı açıklamada, üye ülkeler arasında ortak para birimine geçilmesi amacıyla hazırlanan taslak çalışma üzerine haziranda geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi.

Brou, "Toplantıya üye ülkelerin merkez bankası yöneticileri, ekonomi ve finans bakanlarıyla bölgede faaliyet gösteren önde gelen firmalar katılacak." ifadelerini kullanan Brou, ortak para biriminin ortak pazar ve rahat seyahat açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

  • Ortak para sisteminin 2020'de üye ülke devlet başkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

ECOWAS, 1975'te 15 Batı Afrika ülkesi tarafından bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla kuruldu. Üyeleri arasında Nijerya, Senegal, Nijer, Mali, Liberya, Sierra Leone, Togo, Gine, Gine Bissau, Gana, Gambiya, Fildişi Sahili, Cabo Verde, Burkina Faso ve Benin bulunuyor.

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