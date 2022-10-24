Ekonomi Edirnede kömür rezervinin işletme hakkı ihaleye çıktı
BASIN İLAN

Edirne'de kömür rezervinin işletme hakkı ihaleye çıktı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Edirne ili Merkez ilçesi sınırlarında kalan maden ruhsat sahasındaki yaklaşık 21.231.209 ton kömür rezervini "Ruhsat ve İşletme Hakkının Rödövans Karşılığında Devri Yöntemiyle" ihale edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Edirnede kömür rezervinin işletme hakkı ihaleye çıktı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale şartnamesi ve ekleri, bedeli Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na yatırıldıktan sonra Satınalma Dairesi Başkanlığı’nın 1101 odasına müracaat etmek suretiyle temin edilebilir.

İhale, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde 03.11.2022 günü saat 15:00’te, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

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