Edirne'de kömür rezervinin işletme hakkı ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale şartnamesi ve ekleri, bedeli Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na yatırıldıktan sonra Satınalma Dairesi Başkanlığı’nın 1101 odasına müracaat etmek suretiyle temin edilebilir.
İhale, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde 03.11.2022 günü saat 15:00’te, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.