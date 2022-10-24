Edirne'de kömür rezervinin işletme hakkı ihaleye çıktı

Hayat

Sinemanın klişeleri belgesel oldu

Sinemayla ilgilenen, film çeken veya uzman olsun olmasın eleştirmenliğe soyunan hemen herkes, muhakkak klişe kalıpları kullanıyor. Bu gerçeklikten yola çıkan yönetmen Koray Sevindi ve arkadaşları, sinemanın klişelerini belgesel yaptı. Klişeden beslenmenin kolaycılık olduğunu söyleyen Sevindi, bu yöntemin televizyon dizileri için mantıklı ve garanti olduğunu da ekliyor.