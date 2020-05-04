Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ege ihracatını tarım sektörü ayakta tuttu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ege ihracatını tarım sektörü ayakta tuttu

Koronavirüs (Covid-19) salgını nisan ayında ihracata büyük darbe vururken Ege İhracatçı Birlikleri, nisan ayında tarım ürünleri ihracatıyla ayakta kaldı. Nisan ayında, Türkiye’nin ihracatı yüzde 41’lik düşüşle 8 milyar 350 milyon dolara düşerken, 819 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) 2019 yılı nisan ayına göre ihracatta yüzde 26’lık kayıp yaşandı. EİB, 2019 yılı nisan ayında 1 milyar 101 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmıştı.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv

Nisan ayında EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 40’lık düşüşle 639 milyon dolardan, 385 milyon dolara gerilerken, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 25’lik azalışla 81 milyon dolardan, 61 milyon dolara indi. EİB bünyesindeki 7 tarım birliğinin ihracatı ise sadece yüzde 2’lik azalış yaşadı ve 371 milyon dolarda tutundu. Tarım ve gıda ürünleri, Ege İhracatçı Birliklerinin 2019 yılı nisan ayındaki 1 milyar 101 milyon dolarlık ihracatından yüzde 35 pay alırken, EİB’nin 2020 yılı nisan ayındaki 819 milyon dolarlık ihracatında yüzde 45’lik dilimle temsil edildi. EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı toplam ihracat içinde uzun yıllar sonra yüzde 50 barajının altına düştü.
Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatta artış rekortmeni

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı nisan ayında 57 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılı nisan ayında yüzde 24’lük artışla 70,6 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği içerisinde ihracatını en fazla arttıran birlik oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 2020 yılı nisan ayında ihracatını yüzde 15’lik artışla 43,5 milyon dolara taşıdı.

İHA
İhracatta tarım başarısı

Ege’den 179 noktaya ihracat


Nisan ayında Ege Bölgesinden 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke ise 96 milyon dolarla Almanya, 53 milyon dolarla ABD, 47 milyon dolarla İngiltere, 41 milyon dolarla Hollanda, 39 milyon dolarla İtalya, 31 milyon dolarla İspanya, 24 milyon dolarla Fransa ve Mısır, 21 milyon dolarla Çin ve Suudi Arabistan oldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 2019 yılının ocak-nisan döneminde 2 milyar 278 milyon dolar ihracat yapılırken, 2020 ocak-nisan döneminde bu rakam yüzde 9’luk düşüşle 2 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB’in toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.

İHA
Ege İhracatçılar Birliği

Afrika ülkeleri öne çıktı

2020 yılının ocak-nisan döneminde Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat 570 milyon dolar, Amerika ülkelerine 395 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 23 artışla 345 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Asya ülkelerine 284 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 203 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine ise 62 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ege’de ihracat ithalatı solladı
EKONOMİ
Ege’de ihracat ithalatı solladı
Abone Ol Google News
YÖKten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Timesa ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Yeni karar <br>sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
ENI ve Total<br>Kıbrıs'tan kaçtı

ENI ve Total
Kıbrıs'tan kaçtı

​Petrol fiyatları düşünce projeyi rafa kaldırdılar.

Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.
'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.