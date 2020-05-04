Ege ihracatını tarım sektörü ayakta tuttu

Nisan ayında EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 40’lık düşüşle 639 milyon dolardan, 385 milyon dolara gerilerken, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 25’lik azalışla 81 milyon dolardan, 61 milyon dolara indi. EİB bünyesindeki 7 tarım birliğinin ihracatı ise sadece yüzde 2’lik azalış yaşadı ve 371 milyon dolarda tutundu. Tarım ve gıda ürünleri, Ege İhracatçı Birliklerinin 2019 yılı nisan ayındaki 1 milyar 101 milyon dolarlık ihracatından yüzde 35 pay alırken, EİB’nin 2020 yılı nisan ayındaki 819 milyon dolarlık ihracatında yüzde 45’lik dilimle temsil edildi. EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı toplam ihracat içinde uzun yıllar sonra yüzde 50 barajının altına düştü.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatta artış rekortmeni

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı nisan ayında 57 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılı nisan ayında yüzde 24’lük artışla 70,6 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği içerisinde ihracatını en fazla arttıran birlik oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 2020 yılı nisan ayında ihracatını yüzde 15’lik artışla 43,5 milyon dolara taşıdı.



İHA İhracatta tarım başarısı

Ege’den 179 noktaya ihracat



Nisan ayında Ege Bölgesinden 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke ise 96 milyon dolarla Almanya, 53 milyon dolarla ABD, 47 milyon dolarla İngiltere, 41 milyon dolarla Hollanda, 39 milyon dolarla İtalya, 31 milyon dolarla İspanya, 24 milyon dolarla Fransa ve Mısır, 21 milyon dolarla Çin ve Suudi Arabistan oldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 2019 yılının ocak-nisan döneminde 2 milyar 278 milyon dolar ihracat yapılırken, 2020 ocak-nisan döneminde bu rakam yüzde 9’luk düşüşle 2 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB’in toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.



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İHA Ege İhracatçılar Birliği

Afrika ülkeleri öne çıktı



2020 yılının ocak-nisan döneminde Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat 570 milyon dolar, Amerika ülkelerine 395 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 23 artışla 345 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Asya ülkelerine 284 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 203 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine ise 62 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.