Ekonomi Ege Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Ege Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 30 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ege Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Foto:Arşiv

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Başvuru tarihleri 30 Temmuz ila 14 Ağustos'ta olacağı belirtildi.

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