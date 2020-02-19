Egeliler büyük balkon, Doğulular çift mutfak istiyor Türkiye genelinde yapılan "Konutta Bölgelere Göre Kullanıcı Alışkanlıkları” araştırmasından ilg,n veriler elde edildi. Buna göre, Ege Bölgesi'nde en çok geniş balkona önem verilirken, yemek kültürünün çok güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birden fazla mutfağın olduğu mimari tasarımlar öne çıkıyor.

Haber Merkezi 19 Şubat 2020, 14:25 Son Güncelleme: 19 Şubat 2020, 14:47 AA