Ekonomi Egeliler büyük balkon, Doğulular çift mutfak istiyor
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Egeliler büyük balkon, Doğulular çift mutfak istiyor

Türkiye genelinde yapılan "Konutta Bölgelere Göre Kullanıcı Alışkanlıkları” araştırmasından ilg,n veriler elde edildi. Buna göre, Ege Bölgesi'nde en çok geniş balkona önem verilirken, yemek kültürünün çok güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birden fazla mutfağın olduğu mimari tasarımlar öne çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Ege'de en çok deniz manzaralı evler tercih ediliyor.
Ege'de en çok deniz manzaralı evler tercih ediliyor.

Türk gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan dönüşüm tüketici alışkanlarına da yansıdı. Hafele Türkiye tarafından, 7 farklı bölgedeki iş ortakları, konut geliştiricileri ve bireysel tüketiciler üzerinde yapılan bir araştırma, Türkiye’deki farklı bölgelerdeki kullanıcı alışkanlarını ortaya koydu.

Marmara'da metrekareler küçülüyor

  • Araştırmaya göre, Ege Bölgesi'nde en çok geniş balkona önem verilirken, yemek kültürünün çok güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birden fazla mutfağın olduğu mimari tasarımlar öne çıkıyor. Marmara'da yavaş yavaş kaybolan oturma odası kültürü, İç Anadolu’da hala devam ediyor. Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, "Marmara Bölgesi denildiğinde ilk akla gelen İstanbul olduğu için bu ilde iç mimari anlamda çoğunlukla modern mekanlar ve ufak metrekareler ile karşılaşıyoruz. Bursa ve Balıkesir civarında ise metrekareler İstanbul'a göre büyüdüğü için çamaşır ya da temizlik odaları çok kullanılıyor. Edirne ve Tekirdağ civarlarında da villa ve büyük daireler ile çok karşılaşıyoruz" dedi.

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İzmirliler deniz görmek istiyor

Uytun, Ege Bölgesi'nde çoğunlukla modern mekanların tercih edildiğini belirterek, "Ege'de büyük balkon olmazsa olmaz. Son zamanlarda cam balkon korkulukları da çok moda. Özellikle İzmir'de evler deniz görüp görmediğiyle sınıflandırılıyor" ifadelerini kullandı.

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Doğu'da misafir kültürü önemli

  • Araştırmaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlerde genellikle girişte alaturka tuvaletler kullanılırken, genel banyoda abdest alınabilmesi için ikinci bir alçak lavabo isteniyor. Misafir kültürü oldukça yoğun olduğundan çok geniş vestiyer ve giriş holleri mevcut. Ayrıca, yeme-içmenin de kültürün önemli bir parçası olduğu için çok geniş tencereler ve mutfakta depolama alanı ihtiyaçlarının çok yoğun
  • olurken, bazı bölgelerde sıcak mutfak olarak adlandırılan ikinci mutfaklar kullanılıyor.

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