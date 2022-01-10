TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler ekmek satamayacak

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27'inci olağan kongresi Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirildi.

"Artık ekmeği bakkallar satacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni perakende yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Getirilecek yasal düzenleme ile zincir marketlerin ekmek satabilmesinin önüne geçilecek. Artık ekmeği bakkallar satacak. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis'te yasa. Zincir marketler ekmek satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak."

Ayrıca, kongrede yapılan başkanlık seçimlerinde 681 delegenin oyunu alan Palandöken, yeniden Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasının başkanlığına seçildi.

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FOTOĞRAF 11 Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Büyük market zincirleri Migros, CarrefourSa ve Şok'un ardından BİM de indirime gittiğini duyurdu.<br> Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi. Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.<br> CARREFOURSA’DAN YÜZDE 30’A VARAN İNDİRİM AÇIKLAMASI <br>CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30’a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30’a varan indirimler uygulayacağını açıkladı. Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz.\" ifadelerine yer verildi.<br> MİGROS’TA İNDİRİMLER RAFA YANSIMAYA BAŞLADI <br>Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Migros'tan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: \"Migros’ta indirimler hızla rafa yansımaya başladı. Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulunmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros Ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan Geleneksel Karadeniz Çayı 1 kg 29,90 TL, Migros Rize Çay 1 kg 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kg 26,50 TL’den, Migros 5 Kg Şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil Un 2 Kg 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gr Peynir 36,95 TL’den Migros Bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü Tuvalet Kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır.<br> İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır. Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir.<br> Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır.\"<br> ŞOK MARKET'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI <br>Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, \"Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz\" denildi. Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.<br> TARIM KREDİ'DEN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM <br>Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirtmiş ve \"Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık\" ifadelerini kullanmıştı. Zincir marketler tek tek duyurdu: BİM'den indirim açıklaması Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Dev marketlerden indirim haberleri art arda gelmeye başladı. BİM bazı ürünlerinde yüzde 8 ila 40 arasında indirime gidildiğini duyurdu. İşte detaylar ve indirime giren ürün listesi...

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FOTOĞRAF 13 Dövizde yaşanan yükseliş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla düşüşe geçti. Döviz kurlarında yaşanan ani yükselişle ürün fiyatları zamlanan marketlerden, kurda yaşanan gerileme sonrası indirim açıklaması geldi.<br><br> İlk indirim açıklaması Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'ten gelmişti. Migros, CarrefourSa ve Şok Marketler raf fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. İşte marketlerin indirim açıklamaları...<br><br> Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı belirten Migros, çeşitli ürünlerdeki indirimlerin yanı sıra sebze-meyvede de yüzde 10 indirim uygulamaya başladığını açıkladı. Migros'tan yapılan açıklama şöyle: \"5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır.\"<br><br> İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.<br><br> Bir diğer market zinciri CarrefourSa da ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklama özetle şu şekilde:<br><br>\"Reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirim gerçekleştiriyoruz.\" ŞOK Marketler zinciri de indirime gitti.<br><br>ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, \"Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz\" denildi.<br><br>ŞOK Marketler'de 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi. Dün yapılan çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimleri fiyatlara yansıttıkları belirten Yıldırım, \"Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık\" dedi.<br><br> A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI<br><br>Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL<br><br>Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL<br><br>Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL<br><br>Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL<br><br>Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL<br><br>Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL<br><br>Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL<br><br>Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 84,90 TL<br><br>Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 69,95 TL<br><br>Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 79,95 TL<br><br>Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 74,90 TL ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI <br><br>Evin 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL<br><br>Evin 2 lt ayçiçek yağı 45,90 TL<br><br>Evin 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL<br><br>BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI <br><br>Sole 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL<br><br>Sole 2 lt ayçiçek yağı 45,90 TL<br><br>Sole 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI<br><br>Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 39,90 TL<br><br>Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 74,95 TL<br><br>Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 37,95 TL<br><br>Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 25,90 TL<br><br>Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 49,90 TL<br><br>Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL<br><br>Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 59,90 TL<br><br>Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt 102,90 TL<br><br>Carrefour Ayçiçek Yağı 18 lt 452,90 TL MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI<br><br>Migros Ayçiçek Yağı 1 L 25,90 TL<br><br>Migros Ayçiçek Yağı 2 L 49,90 TL<br><br>Migros Ayçiçek Yağı 5 L 109,00 TL<br><br>Yudum Ayçiçek Yağı 2 L 68,90 TL<br><br>TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATI<br><br>Tarım Kredi Dar Ağızlı Pet 5 lt ayçiçek yağı 110,90 TL Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim! Zincir marketlerde ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar Döviz kurunda yaşanan düşüş ürün fiyatlarına da yansımaya başladı. Zincir marketlerden peş peşe indirim açıklamaları geldi. Fiyatı en çok merak edilen ise ayçiçek yağı oldu. İşte indirimin ardından yeni ayçiçek yağı fiyatları...



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