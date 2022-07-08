Ekonomi dergisi Z Raporu’nun temmuz sayısı raflarda yerini aldı: Üretimde ara eleman sıkıntısı

Pandemiyle birlikte Türkiye küresel bir tedarik merkezi haline geldi, beraberinde üretim hacmi de büyüdü. İş dünyası mevcut üretim hatlarıyla artan siparişlere vardiya sayısını artırarak yetişmeye çalışıyor. Üretim hatları büyüdükçe, vardiya sayıları arttıkça istihdam ihtiyacı da büyüyor. İş dünyası siparişlere yetişmeye çalışırken üretimde çalışacak ara eleman bulmakta zorlanıyor. Z Raporu da bu sayısında mavi yakalı çalışan sıkıntısını ve çözüm yollarını uzman isimlerin değerlendirmeleri ile sayfalarına taşıyor.

JIM O’NEILL: DÜNYA DÖNGÜSEL BİR KRİZİN EŞİĞİNDE

Z Raporu’nda bu ay dünyaca ünlü ekonomist Jim O’Neill söyleşisi de yer alıyor. Dünya ekonomisinin nasıl bir krizle karşı karşıya olduğunu değerlendiren Goldman Sachs’ın Varlık Yönetimi Başkanı O’Neill, faiz artışlarının resesyon ihtimalini güçlendirdiğini vurgularken, bu durumdan toplumun en yoksul kesimlerinin olumsuz etkileneceğini savunarak, politikaların bu yönde oluşması gerektiğine dikkat çekiyor.

MİLYARDERLER KULÜBÜNDE VERGİ ZAMANI

Pandemi döneminde dünyada yoksulluk artarken, en üst gelir grubu için saat tersine işliyor. Z Raporu da temmuz sayısında üst gelir dağılımına varlık vergisi getirilmesi tartışmalarını, uzmanların değerlendirmeleri ile okuyucularına sunuyor.

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METALLERİN MALİYETİNİ ARTIRAN FIRTINA

Otomobil tutkunlarının yeni gözdesi olan elektrikli araçların satışı 2022’nin ilk çeyreğinde 2 milyona ulaştı. S&P Global Platts, 2030 yılına kadar dünyadaki elektrikli araçların sayısının 26,8 milyona ulaşacağını belirtiyor. Ortaya çıkan tabloda elektrikli araçların pilleri için hayati öneme sahip kobalt, lityum ve nikel gibi metaller öne çıkıyor. Z Raporu, temmuz sayısında metal maliyetlerini artıran nedenleri son veriler ışığında masaya yatırıyor.

Z Raporu

Ekonomiyi daha iyi okumak için

Z Raporu temmuz sayısında kapsamlı dosya ve ekonomik araştırmaların yanı sıra Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Applied Value Group Türkiye kurucusu ve Genel Müdürü Reyhan Baylan söyleşileri de yer alıyor. Ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin geleceğin pazarı ‘metaverse’e giriş konusundaki dosyası ve Areda tarafından gerçekleştirilen kapsamlı turizm araştırması da Z Raporu’nda okuyucuların beğenisine sunuluyor.

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