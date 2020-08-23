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Ekonomi Koronavirüs ile birlikte otomobil fiyatları uçunca motosiklete olan talep patladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi haberleri: Koronavirüs ve otomobil fiyatları motosiklete olan talebi artırdı

Koronavirüs ile birlikte otomobil fiyatları uçunca motosiklete olan talep patladı

Koronavirüsten korunmak için çoğu vatandaşın toplu taşıma aracı yerine kendi araçlarını tercih etmemesinden dolayı piyasada ikinci el otomobil fiyatları fırladı. Hatta sıfır otomobil fiyatlarını geçen ikinci el otomobillerden dolayı alamayan çoğu vatandaş kendi aracıyla seyahat etmek için motosiklete yöneldi. Yoğun ilginin olduğu belirtilen motosiklet piyasasında da satışlar patladı.

Haber Merkezi İHA
Halil Macar
Halil Macar

Koronavirüse yakalanmak istemeyen çoğu vatandaş, toplu taşıma araçları yerine bisiklet ve küçük cc motosiklet kullanmaya yöneldi. Ayrıca son dönemde otomobil fiyatlarının da yüksek olmasından dolayı özellikle motosiklet kullanımı arttı.

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Motosiklete yoğun talep

  • Motosiklete olan ilgiden memnun olan 35 yıllık motosiklet satıcısı Halil Macar, beklediklerinden daha çok satış yaptıklarını söyledi. Macar, "Koronavirüsten dolayı insanlar birbirinden uzak durmanın yollarını arıyor. Toplu taşıma kullanan insanlar motosiklet ve bisiklete yöneliyor. Tabii bunda en önemli etken motoru 50 cc kadar olan motorlara sigorta zorunluluğu olmaması ve araba ehliyeti ile kullanılması. Tüm prosedürler dışında adeta yakıtı koklaması en büyük etkenlerin başında sayılabilir" diye konuştu.

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"Motosiklet kültürü oturdu"

Artan ilgiyle birlikte motosiklet sürücülerinin eskiye nazaran ekipman konusunda daha bilinçli olduğunu aktaran Macar, "Bence Eskişehir’de motosiklet ve bisiklet kültürü oturmuş bir durumda. Geçmişte trafikte kasksız veya önlemsiz onlarca sürücü görmek mümkündü. Şimdi bırakın motosikleti, bisikletliler bile kasksız, dizliksiz yola çıkmıyor. Bu da verilen önemin derecesini anlatıyor" dedi.

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