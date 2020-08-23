Ekonomi haberleri: Koronavirüs ve otomobil fiyatları motosiklete olan talebi artırdı Koronavirüs ile birlikte otomobil fiyatları uçunca motosiklete olan talep patladı Koronavirüsten korunmak için çoğu vatandaşın toplu taşıma aracı yerine kendi araçlarını tercih etmemesinden dolayı piyasada ikinci el otomobil fiyatları fırladı. Hatta sıfır otomobil fiyatlarını geçen ikinci el otomobillerden dolayı alamayan çoğu vatandaş kendi aracıyla seyahat etmek için motosiklete yöneldi. Yoğun ilginin olduğu belirtilen motosiklet piyasasında da satışlar patladı.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2020, 11:30 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2020, 11:30 İHA