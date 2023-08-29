Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, "İstikrar ve güven ekseninde yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık” dedi.