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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci başta olmak üzere birçok konu görüşülecek.

09:26 . 29/08/2023 Salı
AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak ve OVP’de yer alacak öncelikli yapısal reformların değerlendirilmesi yapılacak.

Altın ithalatı ve enerjide yol haritası görüşülecek

Toplantıda ayrıca; altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve enerjide yol haritası başlıkları da görüşülecek.


#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#EKK
#Cevdet Yılmaz
44 dakika önce
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