Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak ve OVP’de yer alacak öncelikli yapısal reformların değerlendirilmesi yapılacak.
Altın ithalatı ve enerjide yol haritası görüşülecek
Toplantıda ayrıca; altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve enerjide yol haritası başlıkları da görüşülecek.