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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Gündemde fiyat istikrarını ele alan yeni adımlar var.

09:42 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:27 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında "Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), Kurumların Dış Finansman Kullanım Kapasitesi, Yastık Altındaki Altınların Ekonomiye Kazandırılması" ana gündemleriyle toplanan EKK toplantısı başladı.


Ana gündem: Fiyat istikrarı

Gündemde fiyat istikrarını ele alan makroekonomik adımlar var.


Konut ve kira piyasalarında gelinen son durum, kira artışlarının makul tutulabilmesi için atılacak adımlar da gündemde olacak.


Yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konularının ele alındığı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Toplantının gündeminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması maddeleri öncelikli olarak ele alınacak.

Toplantı basına kapalı şekilde devam ediyor.



#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#Cevdet Yılmaz
#ekonomi
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