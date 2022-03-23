Ekonomide yeni modelle büyüyoruz: Katılım bankaları geçen yıl 392 milyar lira kaynak kullandırdı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı İkram Göktaş, katılım bankalarının 2021 yılı finansal sonuçları açıklandı. Göktaş, katılım bankalarının geçen sene reel sektöre 392,2 milyar lirlaık katkı sunduğunu belirtti.

226 MİLYAR LİRA FON TOPLADI

TKBB Başkanı İkram Göktaş, katılım bankalarının 2013 yılından günümüze kadar sukuk ihraçları ile toplam 226,6 milyar lira tutarında fon topladığını belirterek, şunları kaydetti: “Katılım bankalarının 2021 yılında ihraç etmiş olduğu sukukların toplam hacmi 96,9 milyar lira seviyesindedir. Bu da Türk lirası cinsinden ilk ihracın yapıldığı 2013 yılında günümüze kadarki toplam ihraçların içerisinde yüzde 43’lük bir paya tekabül ediyor. Katılım Bankalarının toplam aktifleri 2020 yılı sonuna göre yüzde 64 artışla 716,5 milyar lirayı aşarken, öz varlıkları yine aynı döneme göre yüzde 38 büyüme ile 36,3 milyar lira seviyesine yükselmiştir.”

İkram Göktaş

YENİ MODEL BAŞARILI

Türkiye Ekonomi Modeli’ni de değerlendiren TKBB Başkanı İkram Göktaş, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sac ayağı üzerine inşa edilen ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fikri liderliğini yaptığı Türkiye Ekonomi Modeli’nin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Ekonomimizin gücüne, ülkemizin geçmiş dönemdeki tecrübelerine ve en önemlisi de değişen durumlar karşısında hızlı hareket etme kabiliyetine güveniyor, 2022 yılında eğilimin yeni yatırımlar ile birlikte büyüme yönünde olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Göktaş, Türkiye Ekonomi Modeli’nin en önemli unsurlarından olan Kur Korumalı TL Mevduatı ve Katılma Hesabı’na vatandaşların ilgisinin sürdüğünü söyledi.

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VATANDAŞLARDAN KUR HESABINA İLGİ

Kur Korumalı TL Mevduatı ve Katılma Hesabı’na ilişkin rakamları da paylaşan Göktaş, “Yeni ürünün uygulamaya alınmasıyla birlikte kurdaki düşüş ve TL’nin değer kazanması Türkiye ekonomisinin geleceği açısından son derece önemli. Kurun makul seviyelerde oluşu finansal ve fiyat istikrarına katkı sunmanın yanında reel sektörün de canlanmasına olanak sağlıyor. Bize düşen ise önümüzdeki süreçte TL’nin değer kazanmasını hızlandıracak uygulamaların yaygınlaştırılmasına destek olmak ve vatandaşlarımıza yeni ürünü en doğru şekilde anlatmak. Geldiğimiz noktada, katılım bankacılığı sektörü olarak Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nda 71,7 milyar liraya ulaştık” diye konuştu.

Kur korumayla TL güçleniyor

Göktaş, üretim ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. İstikrarın en önemli ayağının TL’nin değer kazanması olduğunu belirten Göktaş, “Kur korumalı hesaplardan elde edilecek getirinin üzerinden alınan gelir vergisi stopaj oranı sıfır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz dövize olan talebini ve kur üzerindeki baskıyı azaltmak için devletimizin çıkardığı kur korumalı katılma hesabına yatırım yapmaları. Böylelikle hedeflenen finansal istikrarın sağlanmasına milletçe destek vermiş oluruz. TKBB olarak, vatandaşlarımıza, iş dünyamıza ve ekonomimize olan desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.