Ekonomi Ekonomik güven endeksi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 79,4 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Haber Merkezi IHA
Ekonomik güven arttı.
Ekonomik güven arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre; ekonomik güven endeksi Ocak ayında 78,5 iken, Şubat ayında yüzde 1,2 oranında artarak 79,4 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 79,5 değerine yükseldi. Şubat ayında tüketici güven endeksi 57,8 değerine, perakende ticaret güven endeksi 90,8 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 51,8 değerine geriledi.

Aselsan sipariş defteri yüzde 34 artışla 9,1 milyar doları buldu
EKONOMİ
Aselsan sipariş defteri yüzde 34 artışla 9,1 milyar doları buldu

Gram altın 226 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Gram altın 226 lira seviyelerinde

Brent petrolün varili 65 dolar seviyesinde
EKONOMİ
Brent petrolün varili 65 dolar seviyesinde
Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

​Hindistan'la tırmanan gerilim sonrası bölgeyi etkileyecek gelişme.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Yerine getirilen isim belli oldu.
Bir günde 33 ton satıldı

Bir günde 33 ton satıldı

​Tanzim noktalarında satılan bakliyata ilgi büyük.
İstanbulda dolu sürprizi

İstanbulda dolu sürprizi

Bir anda başladı, trafikte aksamalara neden oldu.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

Bakan Albayrak: Çalışmalarımız devam ediyor.

Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
Her şeyin turşusu çıktı

Her şeyin turşusu çıktı

Olmaz demediler; nar, muz, çilek ve kavun dahil
65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdular.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde aynı anda tatbikat.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.