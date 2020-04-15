Ekonomik tedbir paketi kabul edildi: Öğrenci kredi borçları ertelenecek, işten çıkarmalar yasaklanacak, ücretsiz izin desteği verilecek

Kabul edilen teklifle işten çıkarmalar 3 ay yasaklanacak. Ücretsiz izindeki işçilere bin 177 lira nakit desteği verilecek.

Teklifte, geçici olarak kapatılan iş yerlerine yönelik tedbirler de var. Buna göre, iş yeri sahipleri, faaliyette bulunmadıkları döneme ait ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerini ödemeyecek.

Belediyelerin sigorta primleri ve su alacakları 3 ay ertelenecek. Belediyeler, toplu taşıma araçlarının sahiplerine maddi destek sağlayacak. Toplu taşıma araçlarının ruhsat, hat kirası gibi borçları ertelenecek.

Öğrenim kredisi borçları da 3 ay faizsiz ertelenecek. Yaşlı ve engellilere yönelik yardımlar, 3 ay boyunca gelir testine bakılmaksızın devam edecek...

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak

Teklife daha sonradan eklenen "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde de kabul edildi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurul; temel gıda, sağlık ve temizlik ürünlerinde makul olmayan fiyat artışlarını denetleyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendecilere para cezası verebilecek.