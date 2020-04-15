Ekonomi Ekonomik tedbir paketi kabul edildi Öğrenci kredi borçları ertelenecek, işten çıkarmalar yasaklanacak, ücretsiz izin desteği verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik tedbir paketi kabul edildi: Öğrenci kredi borçları ertelenecek, işten çıkarmalar yasaklanacak, ücretsiz izin desteği verilecek

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlem paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklifle işten çıkarmalar 3 ay yasaklanacak, ücretsiz izindeki işçilere bin 177 lira nakit desteği verilecek, öğrenim kredisi borçları da 3 ay faizsiz ertelenecek.

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Kabul edilen teklifle işten çıkarmalar 3 ay yasaklanacak. Ücretsiz izindeki işçilere bin 177 lira nakit desteği verilecek.

Teklifte, geçici olarak kapatılan iş yerlerine yönelik tedbirler de var. Buna göre, iş yeri sahipleri, faaliyette bulunmadıkları döneme ait ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerini ödemeyecek.

Belediyelerin sigorta primleri ve su alacakları 3 ay ertelenecek. Belediyeler, toplu taşıma araçlarının sahiplerine maddi destek sağlayacak. Toplu taşıma araçlarının ruhsat, hat kirası gibi borçları ertelenecek.

Öğrenim kredisi borçları da 3 ay faizsiz ertelenecek. Yaşlı ve engellilere yönelik yardımlar, 3 ay boyunca gelir testine bakılmaksızın devam edecek...

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak

Teklife daha sonradan eklenen "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde de kabul edildi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurul; temel gıda, sağlık ve temizlik ürünlerinde makul olmayan fiyat artışlarını denetleyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendecilere para cezası verebilecek.

Türkiye kilit oyuncu: Dünya basınında geniş yankı buldu
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Türkiye bir yandan ülke içinde koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini hızlandırarak acil ihtiyaçların üretimine hız verirken, çeşitli ülkelerden gelen yardım taleplerini de imkanları ölçüsünde yerine getirdi.
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Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, İtalya ve bazı Balkan ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye tıbbi yardım desteğinde bulundu.
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Türkiye ayrıca İspanya'daki olağanüstü koşulları göz önünde bulundurarak, ihracatı daha önce yasaklanmış olan 116 solunum cihazının sevkiyatını gerçekleştirdi.
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Türkiye'nin yardımları Fransa ve ABD'den NATO'ya kadar büyük yankı buldu. Son olarak ABD basını, Türkiye'nin koronavirüs savaşında kilit oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı.
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The Hill gazetesinde yer alan köşe yazısında, 88 ülkenin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğu belirtilirken Ankara'nın Avrupa ülkelerinden hızlı hareket ettiği vurgulandı.
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Okulların kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve ücretsiz maske dağıtımına değinilen yazıda, Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Alman basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.
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Fransız haber ajansı AFP ise, birçok Avrupa ülkesine ve Filistin'e sağlık malzemesi gönderen Türkiye'nin insani yardım konusunda önemli adımlar attığını duyurdu.
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AFP, Türkiye'nin daha önce attığı adımlarının aksine bu kez gelişmiş ülkelere yardım sağladığının altını çizdi.
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Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye kilit oyuncu: Dünya basınında geniş yankı buldu
Aralarında İngiltere İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'nın da bulunduğu 34 ülkeye yardım gönderen Türkiye'nin hamlesi, büyük yankı buldu. Dünya basınında öne çıkan haberler arasında yer alan Türkiye'nin yardım hamlesini ABD basını paketlerinin üzerindeki Mevlana'nın sözü "Ümitsizlğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var"ı okurlarına sudu. Fransız basını ise Türkiye'nin bu kez gelişmiş ülkelere el uzattığını yazdı.


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