Ekonomiye 316 milyarlık destek

VakıfBank, yılın ilk 3 ayında 651 milyon lira net kar elde ederken, bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı destek 316 milyar liraya ulaştı. VakıfBank yaptığı yazılı açıklamayla, 2019 yılının ilk çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın 2019 yılının ilk üç ayında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı destek 316 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde şirket elde ettiği 781 milyon lira brüt karından, 130 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 651 milyon liralık net kar elde etti.

KREDİ PAZAR PAYI 10,5 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 363 milyar lirayı aşarken Türk Lirası cinsinden kredilerdeki pazar payı tarihinde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,5 seviyesine yükseldi. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 65 yıldır ülke ekonomisinin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için büyük bir motivasyonla çalıştıklarını belirterek, 2019 yılına çok güçlü girdiklerini bildirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan

"Toplumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümler üreterek milli ekonomimizin, 'yanındaki güç' olduğumuzu bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullanan Özcan, şunları kaydetti: "VakıfBank'ın toplam nakdi kredileri, yılın ilk üç ayındaki yüzde 11'lik güçlü büyüme ile şimdiden 250 milyar liraya yaklaştı. Söz konusu büyüme, sektörümüzün ortalama kredi büyümesinin iki katından daha yüksek olup, reel ekonomi ve hane halkına destek verilmesi noktasında sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirdiğimizi net bir şekilde göstermekte.”

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MEVDUAT %10 ARTTI

Özcan, ayrıca toplam kredilerdeki pazar paylarının yüzde 9,8 seviyesine, TL kredilerdeki pazar paylarının ise bankaları tarihinde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,5 seviyesine yükseldiğine işaret ederek, “Piyasalarda görülen dalgalanmalara rağmen milli ekonomiye sağladığımız desteğimizi önümüzdeki dönemlerde de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fonlama tarafında da başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarını aktaran Özcan, "Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatımız, 2018 yıl sonuna göre yüzde 10'un üzerinde bir artışla 200 milyar TL'ye yaklaştı. Her geçen gün daha fazla oranda tabana yaygınlaşan mevduat portföyümüzün toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 55 seviyesine ulaştı. Mevduat dışı fonlama kalemlerine baktığımızda ise uluslararası sermaye piyasalarından hem TL hem YP cinsi oldukça başarılı ihraçlar gerçekleştirmenin bankamıza sağladığı katkıyı mutlulukla görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

700 MİLYON AVROLUK İLAVE ANA SERMAYE İHRACI

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında yurt dışına 1,5 milyar liralık kaynak ihraç ettiklerini hatırlatan Özcan, bu kaynağa ek olarak orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında 600 milyon ABD dolar tutarında eurobond ihracı, Türkiye Varlık Fonu-Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile 700 milyon avroluk “İlave Ana Sermaye” ihracı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özcan, “Bunlara ilaveten yüzde 100 oranında yenilediğimiz 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisi, bu yıl şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en önemli işlemlerimiz oldu. Tüm bu işlemler aracılığı ile kaynak yapımızı çeşitlendirmeye ve fonlama yapımızı güçlendirmeye devam ettik” açıklamasında bulundu. Özcan, kazandıkları ödüllere ve yaptıkları çalışmalara atıfta bulunarak, uluslararası ödüller ve katıldıkları uluslararası inisiyatiflerin marka değerlerini artırdığını aktardı.

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