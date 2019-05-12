Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ekonomiye 316 milyarlık destek
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomiye 316 milyarlık destek

VakıfBank, yılın ilk 3 ayında 651 milyon TL net kar elde etti. Bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı destek ise 316 milyar TL’ye ulaştı. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “VakıfBank’ın toplam nakdi kredileri, yılın ilk üç ayındaki yüzde 11’lik güçlü büyüme ile şimdiden 250 milyar TL’ye yaklaştı. Toplam kredilerdeki pazar payımız yüzde 9,8 seviyesine, TL kredilerdeki pazar payımız ise bankamız tarihinde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,5 seviyesine yükseldi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
VakıfBank Genel Müdürlüğü
VakıfBank Genel Müdürlüğü

VakıfBank, yılın ilk 3 ayında 651 milyon lira net kar elde ederken, bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı destek 316 milyar liraya ulaştı. VakıfBank yaptığı yazılı açıklamayla, 2019 yılının ilk çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın 2019 yılının ilk üç ayında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı destek 316 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde şirket elde ettiği 781 milyon lira brüt karından, 130 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 651 milyon liralık net kar elde etti.

KREDİ PAZAR PAYI 10,5 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 363 milyar lirayı aşarken Türk Lirası cinsinden kredilerdeki pazar payı tarihinde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,5 seviyesine yükseldi. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 65 yıldır ülke ekonomisinin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için büyük bir motivasyonla çalıştıklarını belirterek, 2019 yılına çok güçlü girdiklerini bildirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan

"Toplumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümler üreterek milli ekonomimizin, 'yanındaki güç' olduğumuzu bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullanan Özcan, şunları kaydetti: "VakıfBank'ın toplam nakdi kredileri, yılın ilk üç ayındaki yüzde 11'lik güçlü büyüme ile şimdiden 250 milyar liraya yaklaştı. Söz konusu büyüme, sektörümüzün ortalama kredi büyümesinin iki katından daha yüksek olup, reel ekonomi ve hane halkına destek verilmesi noktasında sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirdiğimizi net bir şekilde göstermekte.”

REKLAM

MEVDUAT %10 ARTTI

Özcan, ayrıca toplam kredilerdeki pazar paylarının yüzde 9,8 seviyesine, TL kredilerdeki pazar paylarının ise bankaları tarihinde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,5 seviyesine yükseldiğine işaret ederek, “Piyasalarda görülen dalgalanmalara rağmen milli ekonomiye sağladığımız desteğimizi önümüzdeki dönemlerde de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fonlama tarafında da başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarını aktaran Özcan, "Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatımız, 2018 yıl sonuna göre yüzde 10'un üzerinde bir artışla 200 milyar TL'ye yaklaştı. Her geçen gün daha fazla oranda tabana yaygınlaşan mevduat portföyümüzün toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 55 seviyesine ulaştı. Mevduat dışı fonlama kalemlerine baktığımızda ise uluslararası sermaye piyasalarından hem TL hem YP cinsi oldukça başarılı ihraçlar gerçekleştirmenin bankamıza sağladığı katkıyı mutlulukla görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

  • 700 MİLYON AVROLUK İLAVE ANA SERMAYE İHRACI
  • İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında yurt dışına 1,5 milyar liralık kaynak ihraç ettiklerini hatırlatan Özcan, bu kaynağa ek olarak orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında 600 milyon ABD dolar tutarında eurobond ihracı, Türkiye Varlık Fonu-Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile 700 milyon avroluk “İlave Ana Sermaye” ihracı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
  • Özcan, “Bunlara ilaveten yüzde 100 oranında yenilediğimiz 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisi, bu yıl şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en önemli işlemlerimiz oldu. Tüm bu işlemler aracılığı ile kaynak yapımızı çeşitlendirmeye ve fonlama yapımızı güçlendirmeye devam ettik” açıklamasında bulundu. Özcan, kazandıkları ödüllere ve yaptıkları çalışmalara atıfta bulunarak, uluslararası ödüller ve katıldıkları uluslararası inisiyatiflerin marka değerlerini artırdığını aktardı.

Demokrasimizin altını oyuyorlar
GÜNDEM
Demokrasimizin altını oyuyorlar

Tehlikeli yığınak
DÜNYA
Tehlikeli yığınak
İmamoğlunun imza yüzsüzlüğü

İmamoğlu'nun imza yüzsüzlüğü

​KKTC ziyareti sırasında yeni bir skandala imza attı.
Nefret kusanlara soruşturma

'Nefret kusanlara' soruşturma

İnsanlık dışı paylaşımlarla ilgili savcılık devrede.
F.Bahçe kazandıAkhisar düştü

F.Bahçe kazandı
Akhisar düştü

Süper Lig'e veda eden ilk takım Akhisarspor oldu.
Diagne<br>ipten aldı

Diagne
ipten aldı

​Galatasaray, Rize'de son saniyede kazandı.
Ayağı kırıldı

Ayağı kırıldı

İki takımın oyuncuları gözyaşlarına boğuldu.
Terörle mücadele<br>kadar önemli

Terörle mücadele
kadar önemli

​Bakan Kurum, kentsel dönüşüme dikkati çekti.
Rahat uyu Bedirhan

Rahat uyu Bedirhan

Bedirhan ve annesini şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı.
İstanbul'da<br>gök delindi

İstanbul'da
gök delindi

​Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
CHP, FETÖ ve PKK<br>sloganda birleşti

CHP, FETÖ ve PKK
sloganda birleşti

Bahçeli'den gündeme dair önemli açıklamalar.
30 milyar <br>dolar kayıp

30 milyar
dolar kayıp

​İran Ticaret Bakanı iş dünyasına çağrıda bulundu.
İstanbul'da kritik toplantı

İstanbul'da kritik toplantı

Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı yapılıyor.
Ahlaki<br>sorumsuzluk örneği

Ahlaki
sorumsuzluk örneği

​Bakan'dan YSK üyelerinin hedef gösterilmesine tepki.
Boğaz'ın harabesi

Boğaz'ın harabesi

​Galatasaray Adası'nın son hali görüntülendi.
Putin'in<br>'zafer' kazası

Putin'in
'zafer' kazası

​8 gol attığı maçın ardından pistte yere düştü.
Gökdelende<br>asılı kaldılar

Gökdelende
asılı kaldılar

İtfaiye, temizlik işçilerini camları kırarak kurtardı.
Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Usulsüzlük nedeniyle ​seçmenler, 16 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek.
Bunlara bakmadan<br>araba almayın

Bunlara bakmadan
araba almayın

En çok arıza yapan araçları sizin için derledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.