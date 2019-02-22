Ekonomi Ekonomiye cemre düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomiye cemre düştü

Türkiye’nin geçen yıl yaşadığı kur saldırısını “7,2 şiddetinde deprem” olarak nitelendiren Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımlar sayesinde hızlı bir onarma süreci gördüklerini söyledi. Özcan, “Ekonomiye de cemre düştü. 1-2 ay içerisinde faizlerde çok ciddi düşüşler olmasını bekliyoruz” dedi.

İbrahim Acar Yeni Şafak
Mehmet Emin Özcan
Mehmet Emin Özcan

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, birçok sektörde büyük sıkıntıya neden olan yüksek faizlerin çözülmesi konusunda umutlu konuştu. İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Özcan, Haziran 2017’de genel müdür olarak atandığı Vakıfbank’ta yaptıkları ilk ve en önemli işin sekiz ayrı binada dağınık halde bulunan genel müdürlük yönetimini bir merkezde toplamak olduğunu söyledi. Bunu yaparak bürokrasiyi azalttıklarını ve etkili bir yönetim mekanizmasını kurduklarını anlatan Özcan, daha sonra önemli tahvil ihracı ve sendikasyonlara imza attıklarını kaydetti.

“7.2 ŞİDDETİNDE DEPREM” BENZETMESİ

  • Türkiye’nin geçen yılın ikinci yarısında yaşadığı kur saldırısını “7,2 şiddetinde deprem”e benzeten Mehmet Emin Özcan, “Amaç Türkiye’nin bankacılık sistemini ve ekonomisini çökertmekti. Türkiye ile ilgili hesapları olanlar bir anda düğmeye basılınca harekete geçtiler. Gecenin bir yarısı birileri evlerinden kalkıp bankalara gidip dolar almaya başladı” hatırlatmasında bulundu.

İÇ TALEPTE ARTIŞ YAKINDA BAŞLAR

Ekonomi yönetiminin hızlıca aldığı kararlar ve ortaya konulan kararlılık sayesinde bu saldırısı şokunun atlatıldığını belirten Özcan, Türkiye ekonomisine ilişkin göstergelerin kısa sürede olumluya döndüğünü ifade etti. Türkiye’nin risk priminin 300’ler civarına kadar gerilediğini anlatan Özcan, “En kötüsü geride kaldı. Onarma süreci hızla devam ediyor. Bu yıl restorasyon ve toparlanma yılı olacak. 2020’de ekonomik büyümenin olacağı bir yıl olur. İç piyasada talep artışı olacağını düşünüyorum” dedi.

KREDİ TALEBİNDE ARTIŞ VAR

Faizleri hala cazip göründüğü için mevduatını bozmak istemeyen bir kesimin varlığına da dikkat çeken Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bu sorunun çözülmesi için Merkez Bankası’nı işaret etti. Hazine’nin daha makul oranlarla borçlanmaya başladığını anlatan Özcan, portföy yatırımlarında da artış olduğunu ve Türkiye’nin risk algısında iyileşme yaşandığını vurguladı. Özcan, “Ekonomiye de cemre düştü. 1-2 ay içerisinde faizlerde çok ciddi düşüşler olmasını bekliyoruz. Ticari, KOBİ ve kurumsal kredi talebinde artışlar görmeye başladık” dedi.

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  • Kredi faizini düşürdü
  • VakıfBank; dün kredi faizlerinin maliyetlerini aşağı çekecek önemli bir adım attı. Konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime giden VakıfBank; 1,5 milyon TL’ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63’ten yüzde 1,49’a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55’e çekti. VakıfBank’ta indirim öncesinde aylık yüzde 1,77’den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59’dan başlayan oranlara indirildi. 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 TL oldu.
  • Başkasının tasarrufunu satın alıyoruz
  • Türkiye’de tasarruf oranlarının yetersiz olduğunu da belirten Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, dışarıdan başkasının yaptığı tasarrufları borçlanmak zorunda kaldığımızı ifade etti. Yurt dışından sendikasyon sağlama noktasında Ocak başından bu yana rahatlama yaşadıklarını dile getiren Özcan, Türk vatandaşlarının tasarruflarını döviz cinsinde değil de TL ile yapmaları halinde ülke ekonomisine büyük bir hizmet etmiş olacaklarının altına çizdi.
  • Kredide sektör oratalamasının üzerindeyiz
  • 2018 sonu itibarıyla nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığı desteğin 287 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Özcan, şunları kaydetti: “Nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamalarının çok üzerinde, yüzde 21 büyüyerek 221 milyar TL’yi, toplam aktiflerimiz ise yüzde 23 büyüme ile 331 milyar TL’yi aştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımızı yüzde 8,7”den yüzde 9,3’e, toplam aktiflerdeki pazar payımızı ise yüzde 8,3’ten yüzde 8,6’ya yükselttik.”

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