Ekonomiye verdiği destek 3,2 trilyon TL’ye ulaştı

VakıfBank'ın Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,3 trilyon TL’ye ulaştı. Bankanın finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Türkiye’nin en köklü, birçok alanda yenilikçi ve öncü bankalarından biri olarak bir yandan reel sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunarken, diğer yandan da ekonomi yönetimimizin politikalarına uyumlu olacak şekilde stratejilerimizi belirlemeye devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,3 trilyon TL’ye ulaştı" dedi.

"GÜÇLÜ BİR PAZARA SAHİBİZ"

Aynı dönemde nakdi kredilerinin yıllık yüzde 34 artışla 1,7 trilyon TL'ye çıktığını ifade eden Üstünsalih, "Aktif toplamımız ise yıllık yüzde 48 artışla 3,2 trilyon seviyesini aşmış bulunmaktadır. Bankamız kredilerden mevduata, dış ticaret işlemlerinden yatırım ürünlerine kadar pek çok alanda sahip olduğu güçlü pazar payını ve geniş müşteri tabanını koruyarak Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olmaya devam etmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Abdi Serdar Üstünsalih

Mevduatımız yüzde 54 arttı

Bankanın ana fonlama kalemi olan mevduatlar tarafındaki performansına da değinen Genel Müdür Üstünsalih, “VakıfBank’ın toplam mevduatları yıllık bazda yüzde 54 artış ile 2,1 trilyon TL seviyesini aştı. TL mevduatlarımız ise yıllık bazda yüzde 75 oranında artarak 1,5 trilyon TL seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde TL mevduatların toplam mevduat içindeki payı yüzde 59’dan yüzde 67’ye yükselirken, YP mevduatların payı ise yüzde 41’den yüzde 33’e geriledi” dedi.











