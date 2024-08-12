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Ekonomi

Ekonomiye verdiği destek 3,2 trilyon TL’ye ulaştı

Reel ekonomiye desteğini artırarak sürdüren VakıfBank, 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif Büyüklüğü 3,2 trilyon TL'ye ulaşan VakıfBank, bu yılın ilk yarısında 19 milyar 192 milyon TL net kâr elde etti.

04:00 - 12/08/2024 الإثنين
Güncelleme: 00:34 - 12/08/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

VakıfBank'ın Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,3 trilyon TL’ye ulaştı. Bankanın finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Türkiye’nin en köklü, birçok alanda yenilikçi ve öncü bankalarından biri olarak bir yandan reel sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunarken, diğer yandan da ekonomi yönetimimizin politikalarına uyumlu olacak şekilde stratejilerimizi belirlemeye devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,3 trilyon TL’ye ulaştı" dedi.

"GÜÇLÜ BİR PAZARA SAHİBİZ"

Aynı dönemde nakdi kredilerinin yıllık yüzde 34 artışla 1,7 trilyon TL'ye çıktığını ifade eden Üstünsalih, "Aktif toplamımız ise yıllık yüzde 48 artışla 3,2 trilyon seviyesini aşmış bulunmaktadır. Bankamız kredilerden mevduata, dış ticaret işlemlerinden yatırım ürünlerine kadar pek çok alanda sahip olduğu güçlü pazar payını ve geniş müşteri tabanını koruyarak Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olmaya devam etmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Abdi Serdar Üstünsalih

Mevduatımız yüzde 54 arttı

Bankanın ana fonlama kalemi olan mevduatlar tarafındaki performansına da değinen Genel Müdür Üstünsalih, “VakıfBank’ın toplam mevduatları yıllık bazda yüzde 54 artış ile 2,1 trilyon TL seviyesini aştı. TL mevduatlarımız ise yıllık bazda yüzde 75 oranında artarak 1,5 trilyon TL seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde TL mevduatların toplam mevduat içindeki payı yüzde 59’dan yüzde 67’ye yükselirken, YP mevduatların payı ise yüzde 41’den yüzde 33’e geriledi” dedi.


Kalyon Enerji'den Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali: Dev proje için yurt dışından 249 milyon euro kaynak temin etti

Kalyon Enerji, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için Birleşik Krallık’tan UKEF ve Polonya’dan KUKE garantörlüğünde İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası’ndan 249 milyon euro tutarında kredi temin etti. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu kredi, Kalyon Enerji’nin UKEF ile bugüne kadar Türkiye’deki ikinci çalışması. Aldığımız yeşil finansman sayesinde, sadece sürdürülebilir enerji çözümleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda istihdam oluşturuyor, toplumsal fayda yaratacak projeler geliştirip yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz" dedi.



#VakıfBank
#Ekonomi
#Mevduat
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