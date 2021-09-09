Elazığ Belediyesi Ulaşım 10 şoför istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların 8-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Kültür Park Sosyal Tesisleri İdari Bina İnsan Kaynakları departmanına başvurmaları gerekmektedir. İşe alımlar 14 Eylül 2021 Salı günü Kültür Park Sosyal Tesisleri Çok Amaçlı Salonda kura çekimiyle yapılacak. 3 aylık sürenin sonunda istihdam edilen şoförlerden en az yüzde 50'si daimi kadroya geçirilecek.
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