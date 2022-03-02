Elektrik faturaları düşecek: Hanede yüzde 14 esnafa yüzde 25

Elektrik faturalarında yeni düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası müjdesini verdiği düzenleme Resmi Gazete'de dün yayımlandı. Elektrikte yapılan yeni düzenlemeler meskenden ticarethaneye madde madde şöyle:

32 MİLYON HANE İLK KADEMEDE

Kademeli faturada düşük tarife sınırı 210 kilovatsaaten 240 kilovatsaate çıkarıldı. Düşük kademe limiti oranı mesken abonelerinin yüzde 81’ini, yaklaşık 32 milyon aboneyi kapsıyor.

VAKIF VE DERNEKLERE MESKEN STATÜSÜ

Cemevleri, dernek ve vakıflar ticarethane statüsünden çıkartıldı. Mesken statüsüne geçen bu ticarethanelerin başvuru yaparak statüsünü değiştirmesi gerekiyor.

KDV YÜZDE 10 DÜŞÜRÜLDÜ

Mevcutta elektrik faturalarından yüzde 18 KDV alınıyordu. KDV oranı yüzde 10 düşürülerek 8'e çekildi. Böylelikle ortalama 200 lira gelen bir faturadan 20 lira indirim yapılmış olacak. Yapılan yüzde 10’luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kWh başına 1,26 TL, günlük tüketimlerinin 8 kilovatsaatin üstündeki kısmı için ise 1,89 TL olarak uygulanacak.

48 TL CEPTE KALACAK

Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması ile birlikte mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı 14’e ulaşacak. Örneğin, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi, şubat ayında 350 TL elektrik faturası öderken, aynı tüketim miktarı için mart ayında 302 TL fatura ödeyecek.

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617 TL’YE KADAR FARK EDECEK

Ticarethanelerde daha önce 900 kilovatsaatlik tüketim için 2 bin 466 TL ödeyen bir iş yeri sahibi, martta bu tüketim için 617 TL’lik indirimle bin 849 TL'lik bir fatura ödeyecek.

TARIMSAL SULAMADA DA KDV İNDİRİMİ

Tarımsal sulamada da elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düşürüldü. Dağıtımcı şirketin bulunduğu bölge, ürün, sezon ve alanın büyüklüğüne göre faturalar etkilenecek.

GEÇİŞ BU AY ETİSİ NİSANDA

Düzenlemeyle meskende 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir abonenin şubat ayında 350 TL olan elektrik faturası mart ayında 302 TL’ye inecek. Ticarethanelerde de 900 kilovatsaatlik tüketim için 2 bin 466 TL ödeyen bir iş yeri sahibi, martta bu tüketim için 617 TL’lik indirimle bin 849 TL'lik bir fatura ödeyecek. 6 milyon esnafa %25 indirim

Ticarethanelere de kademeli tarife getirildi. Günlük 30 kilovatsaat, aylık 900 kilovatsaate kadar olan tüketimlere yüzde 25 indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 2,05 lira olarak belirlendi. Bu düzenleme ticarethanelerin yüzde 91’ini, yani yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsıyor.

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Etkisi nisanda görülecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise tüketimine göre değişmekle birlikte mesken faturalarında hem KDV hem de kademedeki iyileştirmenin yüzde 8 ile 14 arasında bir indirime denk geldiğini belirtti. Dönmez, “1 Mart sonrası tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak. İyileştirmelerin asıl etkisi nisan ayından itibaren daha rahat görülecek” ifadelerini kullandı.

Okuma süresi önemli değil

Meskenlerde günlük 8, aylık ise 240 kWh olarak belirlenen, ticarethanelerde ise günlük 30, aylık 900 kWh olarak belirlenen kademe sınırı fatura okuma süresine göre değişiyor. Türkiye’de fatura okuma süreleri 25-35 gün arasında değişirken, fatura ortalaması günlük tüketim üzerinden okuma yapılan güne çarpılarak bulunuyor. Yani 35 günlük bir fatura okumasında meskenlerde kademe ortalaması 280 kWh, ticarethanelerde ise bin 50 kWh olarak dikkate alınarak, vatandaşa herhangi bir mağduriyet yaşatılmıyor.

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