Ekonomi 2022 elektrik piyasası tarifeler listesi yayımlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2022 elektrik piyasası tarifeler listesi yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve sıkıştırılmış doğal gaz piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi. Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

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Haber Merkezi AA
Elektrik piyasası 2022de nasıl olacak?
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Konuya ilişkin EPDK Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 14 bin 440 lira ile 701 bin 430 lira arasında değişecek.

  • Lisans yenileme bedeli ise lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar olacak.

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler, bu bedelin yüzde 10'unu ödeyecek.

Yıllık lisans bedeli ise iç tüketim dahil olmak üzere brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,003 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyeti için lisans alma bedelleri ise 70 bin 150 liradan başlayacak. Dağıtım ve iletim faaliyetleri için yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,003 kuruş olacak.

Doğal gaz piyasası

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 347 bin 860 lira, iletimde 2 milyon 606 bin 600 lira, depolamada 699 bin 390 lira, toptan satış ve dağıtımda 173 bin 520 lira, sıkıştırılmış doğal gazda 34 bin 740 lira, ihracat lisansı 69 bin 880 lira olacak.

Doğal gaz piyasasında dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 10 bin 760 lira, sertifika tadil bedeli 3 bin 680 lira, sertifika vize bedeli 1840 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 750 lira olacak.

Petrol piyasası

Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedellerinde ikrahiye teslimi lisansı alma bedeli 52 bin 370 lira olacak.

İşletme lisansı alma bedeli petrokimyada 52 bin 370 lira iken, biyodizelde 17 bin 850 lira, işletme atık lisansında 137 bin 230 lira olacak. Madeni yağ lisansı lisans alma bedeli ise 173 bin 930 lira olarak belirlendi.

LPG piyasasında, LPG dağıtıcı lisansı lisans alma bedeli 518 bin 650 lira olarak tespit edildi. Lisans suret çıkarma bedeli ise 3 bin 550 lira olacak. LPG otogaz bayilik lisansı lisans alma bedeli 9 bin 130 lira olarak belirlendi.

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