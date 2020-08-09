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Ekonomi Elektrikli otomobil satışları, bu yılın 7 ayında 2019un aynı dönemine göre yüzde 99 arttı
OTOMOTİV

Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı

Elektrikli otomobil satışları, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 99 arttı

Elektrikli otomobil satışları, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 99 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 arttı. Yılın 7 ayında Türkiye'de 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99, hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 yükseldi. Söz konusu dönemde dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 oldu. Ocak-temmuz döneminde otomobil pazarında vergisi düşük, C segment ve sedan kasa otomobiller tercih edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 42,5 arttı.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselişle 273 bin 22 adet seviyesine ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede yükseldi.

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2000cc üstü otomobil satışlarının payı azalmaya devam ediyor

Söz konusu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları da yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı.

2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

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Otogazlı otomobil satışları yüzde 80,9 arttı

Temmuz sonu itibarıyla otomobil pazarında motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 3,1 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 118,1, otogazlı otomobil satışları yüzde 80,9 ve dizel otomobil satışları da yüzde 19,3 yükseldi.

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Elektrikli ve hibrit araç satışlarında artış trendi devam ediyor

Temmuz sonunda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam etti.

Düşük vergili otomobiller tercih edildi

Temmuz sonunda otomobil pazarının yüzde 86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay, B segmenti otomobiller de 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı. Otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.

2019 ve 2020'nin ocak-temmuz dönemleri, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;

  • MOTOR TİPİ 2019 Temmuz Sonu 2020 Temmuz Sonu Değişim
  • Adet Pay Adet Pay
  • Benzin 63.009 36,7% 137.446 50,3% 118,1%
  • Dizel 96.341 56,1% 114.936 42,1% 19,3%
  • Otogaz 6.811 4,0% 12.320 4,5% 80,9%
  • Hibrit 5.519 3,2% 8.129 3,0% 47,3%
  • Elektrik 96 0,1% 191 0,1% 99,0%
  • Toplam 171.776 100,00% 273.022 100,00% 58,9%

Karaman'da pandemi sürecinde sıkılan liseli genç 3 ayda 'buggy' araba yaptı
FOTOĞRAF 5
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Ermenek ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Mehmet Emre Baran, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullar kapanınca boş kalan zamanını değerlendirmek istedi. Bunun için 'buggy' adı verilen araba yapmak isteyen Mehmet Emre Baran, maliyeti düşük tutmak için çıkma ve hurda malzemeler toplamaya başladı. 3 aylık bir süre de arabasını yapmayı başaran liseli genç, deneme sürüşlerini de trafiğe kapalı alanda yaparak aracını hazır hale getirdi.
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Mehmet Emre Baran, lise ikinci sınıftan bu yana bir şeyler yapmak istediğini belirterek, Kendime kolay bir şeyler arıyordum. Daha sonra kendime araç yapmak istedim. Büyük bir araçtı, maliyeti çok fazlaydı ama sonra dedim ki basit bir şeyler yapayım dedim. Bir yerlerden görüp esinlendim. Sonra ben de yapayım dedim ve yapmaya çalıştım. Sonra bu buggyi yaptık. Parçaları genelde motosiklet tamircilerinden olabildiğince çıkma almaya çalıştım. Hurdalardan yapmaya çalıştım. Olabildiğince maliyeti az tutmaya çalıştım. Bazı parçaları Ankara'dan geldi, bazıları Konya'dan geldi. Bunu yapmak için kaynak yapmayı öğrendim. Çalıştım ve oldu. Yaklaşık maliyet ise 2 bin 500 lirayı buldu. Aracın motoru halk arasında su motoru olarak biliniyor. Go-kartlarda, çapa makinelerinde, birçok yerde bu motor kullanılıyor. Tabii ki ideallerim var. Hedeflerim ve hayallerim ulaşmak için bir çabam olması gerekiyor. Bu buggy projesi de bu çabalardan bir tanesi. İlerideki hayallerim Türkiye'de bir üretici olmak bunun için böyle şeylerle uğraşıyorum'' dedi.
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“Ailesi olarak her zaman destek veriyoruz, başarılı olmasını istiyoruz<br>​<br>​ Oğlunun küçük yaşlardan itibaren motorlu araçlara ilgisinin olduğunu söyleyen anne Sevim Baran (38) ise, şunları söyledi:
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Emre bebekliğinden itibaren meraklı bir çocuktu. Aynı zamanda sempatik, sevimli ama kendi arabalarıyla uğraşırken de ayrı bir zevk alıyordu. O mutluluğu dışarıya yansıyordu. Motorlara da çok ilgisi vardı. Babası ile motora binmekten çok zevk alıyordu. Çarpışan arabalara bindiğimiz zaman, geziye gittiğimizde o kadar mutlu oluyordu ki, biz annesi babası olarak utanıyorduk oradaki kişiler çocuğun ilgisine bakıp yanına alıyordu. Keyif alıyordu o arabayı sürmekten. İlkokul çağında da robotik kodlama ya merak sardı, yine okulda ve hocalarının da dikkatini çekmişti bu durum. Bu konuda kendini geliştirmişti. Arabayı da Covid süreci başlayınca, Konya'da Anadolu Lisesinde okumaktaydı. Lise son sınıf öğrencisi. Eve geldiği zaman bir müddet ders çalışınca aralarda sıkılmaya başladı. Daha önceden planladığı bir şeydi bu. 'Anne ben buggy arabası yapacağım, destek olur musun' dedi. Biz her zaman ailesi olarak destek vermişimdir ve başarılı olmasını isterim. Tamam dedim. Hani kendi imkanları ile harçlıklarıyla başta bu işe. Biz de biraz destekledik. Hatta Emre'nin akıllı telefonu yoktur onun yerine ben bu arabayı yapacağım. Bana o yönde yardımcı olur musunuz diye söyledi. Biz de seve seve dedik. O süreçte yaptı boş zamanlarında. Pandemi olunca dışarıya da çıkamadı çocuklar. Bu süreçte şimdi de bunu geliştirdi ve daha sonrasında da geliştirmesini istiyorum. İnşallah Emre makine mühendisi olmayı hedefliyor. Biz de bunu istiyoruz. Makine mühendisi olduğunda da kendi ismini verebileceği bir araba, bir motor olur üretmesini kendisi istiyor, biz de bunu destekliyoruz İnşallah bu durum olur.
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Yaptığı aracı üniversite yıllarında daha kapsamlı olarak geliştireceğini söyleyen Mehmet Emre Baran, YGS'de aldığı puanın, makine mühendisliği bölümüne yettiğini belirterek, tercih sonucunu merakla beklediğini kaydetti.
Karaman'da pandemi sürecinde sıkılan liseli genç 3 ayda 'buggy' araba yaptı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi, pandemi sürecinde evde sıkılınca çıkma ve hurda parçalar kullanarak 3 ay gibi bir sürede su motorundan 'buggy' araba yaptı.
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