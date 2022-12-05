Elon Musk ile görüşen Japon milyarder tarih verdi: Büyük bir duyuru yapacağım

Ülkesinin en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan Japon iş insanı Yusaku Maezawa, geçen yıl Aralık ayında Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) turistik gezi yaparak uzaya giden milyarderler arasına katıldı.

Japon milyarder Maezawa, 12 gün süren uzay yolculuğunu 2023'te Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi ile Ay'a yapacağı seyahat için bir prova olarak gördüğünü söylemişti.

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47 yaşındaki iş insanı, sosyal ağ Twitter’dan Musk ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, 9 Aralık'ta uzayla ilgili büyük bir duyuru yapabileceğini söyledi.

Eğer uzay tutkunu Japon girişimcinin daha önceden belirtmiş olduğu turistik yolculuk planı gerçekleşirse, SpaceX’in Ay görevindeki ilk özel yolcu olacak.

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