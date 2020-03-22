Ekonomi 1000 TL kayıtlı aileye gidecek Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!

1000 TL kayıtlı aileye gidecek: Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında açıklanan 1000 TL’lik nakdi yardım kayıtlı ailelere verilecek. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirten Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000’er lira nakdi desteğin halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye verileceğini söyledi. Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımının detaylarını paylaştı.

Zehra Zümrüt Selçuk

MART SONUNDA VERİLECEK

Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000’er lira nakdi destekten yararlanacaktır” bilgisini verdi. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NİSAN BAŞI CEPTE

Selçuk, paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı. Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

  • Emeklilere 2018’den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, “Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz” dedi.

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