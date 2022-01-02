Ekonomi Emekli maaşında da artış beklentisi yüksek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekli maaşında da artış beklentisi yüksek

Asgari ücrete yapılan yüzde 50’nin üzerinde zammın ardından emeklilerin zam oranı da yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonun ardından emeklilere gelecek zam oranı da belli olacak...

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Emekli maaşında da artış beklentisi yüksek
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Asgari ücrete yapılan yüzde 50’nin üzerinde zammın ardından emeklilerin zam oranı da yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonun ardından emeklilere gelecek zam oranı da belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilere verilecek zam oranını çalışıyor. Kamuoyunda beklenti yükseldi.

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında kademeli düzenleme yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağı belirtiliyor. 2 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacağı vurgulanıyor.

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