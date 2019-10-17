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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekli olacaklara büyük kolaylık: Emekli maaşları e-devletten bağlanacak

Emekli olacaklara büyük kolaylık: Emekli maaşları e-devletten bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, “3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-devlet üzerinden ’emekli aylığımı bağla’ butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz” dedi.

Haber Merkezi IHA
Emekli maaşları yakın gelecekte internet üzerinden bağlanacak.
Emekli maaşları yakın gelecekte internet üzerinden bağlanacak.

1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya’da çalışan Türk vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma hakkına sahip durumdalar.

Bu kapsamda, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde ikamet eden vatandaşlara 22-24 Ekim tarihleri arasında SGK Adana İl Müdürlüğü’nde Türkiye - Almanya Danışma Günleri düzenlenecek.

Türk ve Alman uzmanlarla birebir görüşme

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, danışma hizmetlerinin ücretsiz verileceğini belirterek, “Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılmasıyla gerçekleştirilecektir. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin randevu almaları ve yanlarında mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası ile Almanya’da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle gelmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Emekliye 518 lira
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Ocak ayında yapılan yüzde 10.19 zamdan sonra emeklilerin yeni maaşları hesaplara geçmeye başladı.
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İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını aldı. Geçtiğimiz hafta içinde tüm SSK emeklilerine yeni maaşları ödendi. SSK emeklileri maaşlarında yüzde 10.19 zammı ve yüzde 4 ek ödemeyi görmüş oldular.
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Bu hafta ise zamlı maaş alma sırası Bağ-Kur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 104,08 ile 518,46 lira arasında artış yaşanacak.
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MAAŞLARA ZAM NASIL YANSIDI? En düşük SSK emeklisi aylığı 972,76 liraydı. Bu emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 48,64 lira ek ödemeyle birlikte bin 21 lira 40 kuruş geçiyordu. Ocak zammıyla net maaş bin 71 lira 88 kuruşa, ek ödeme de 53,60 liraya çıktı.
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Emeklinin eline bin 125 lira 48 kuruş geçecek. En yüksek SSK emeklisi net maaşı 5 bin 390 lira 70 kuruşa, ek ödeme de 215,63 liraya çıktı.
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Bu ay hesaba 5.606 lira 33 kuruş yatırılacak.
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FARKLAR YATIRILDI Emekli sandığı emeklisi olan memurlar ise 25 Ocak'ta zamdan kaynaklanan farkları maaşlarında gördüler.
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Memur emeklileri zamsız maaşlarını ay başında almıştı.
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Takvim'de yer alan habere göre 25 Ocak'ta ise yüzde 10.73 oranındaki zamdan doğan farklar hesaplarına yatırıldı.
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Emekli memurlar 1 Şubat'tan itibaren yeni maaşlarını alacaklar.
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Emekliye 518 lira
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Emekliye 518 lira
Emekliye 518 lira
Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını alıyor. SSK emeklilerinde zam 518 liraya kadar çıkıyor. Önümüzdeki hafta Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarına kavuşacak


15 gün içerisinde emekli maaşı

Öte yandan, emeklilik bağlanma sürelerine de değinen Canbolat, bir emekli maaşının ortalama 15 gün içerisinde bağlandığına dikkat çekerek, “SGK ve Bağ-Kur aylıkları olarak değerlendirince SKG’yı 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur’u ise 12 ila 17 gün arasında bağlıyoruz. Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor” ifadelerini kullandı.

  • Önümüzdeki yıllarda emeklilik işlemlerinin internet üzerinden yapılacağını söyleyen SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, "3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-Devlet üzerinden ‘Emekli Aylığımı Bağla’ butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz. Çünkü tamamen hizmetler aktarılmış durumda. Bir şahsın tamamen isim, sicil numaraları, bordroları doğruysa aylık bağlama süresi memura gelince en fazla 30 dakika. Bu konuda bizim sorunumuz başka illerdeki hatalı hizmetler oluyor" dedi.

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