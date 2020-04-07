Ekonomi Emeklilere yapılacak bin TLlik bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emeklilere yapılacak bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi bugün itibarıyla başlıyor. 17,18,19 Nisan'da emekli maaşını alanların bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılmış olacak. Emeklilerin ikramiye ödemeleri 5 günde tamamlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emeklilere verilecek bin TL'lik bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara ödenmeye başlıyor.
Emeklilere verilecek bin TL'lik bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara ödenmeye başlıyor.

Ramazan Bayramı'nda 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek. Bakanlık daha önce emeklilere verilecek promosyonun 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu.

SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

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