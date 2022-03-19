Ekonomi Eminevimin yeni reklam filmi yayında Biz Hep Emindik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eminevim'in yeni reklam filmi yayında: Biz Hep Emindik

1991’de Emin Otomotiv ile başlayan hikâyesine, günümüzde kurucusu olduğu tasarruf finansman sektörünün lideri olarak devam eden Eminevim’in, emin adımlarından ilham alan yeni reklam filmi yayına girdi. Filme, şarkıları ve kendine has sesiyle bir döneme damgasını vuran duayen isimlerden Ferdi Tayfur’un 1975 yılında Altın Plak Ödülü kazanan “Sevdalılar Beni Anlar” şarkısı jingle olarak eşlik ediyor. Parçanın sözleri ve müziği ile dinleyenlere umut, neşe ve hayat enerjisi aşılıyor olması reklam filminde kullanılmasında önemli bir rol oynarken, markanın hedef kitleleri ile de güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor.

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Eminevimin yeni reklam filmi yayında: Biz Hep Emindik
​Eminevim'in yeni reklam filmi yayında: Biz Hep Emindik

Alaaddin imzasıyla, Kala Film’in prodüksiyonluğunda, deneyimli yönetmen Hakan Yonat tarafından çekilen, hiçbir hazır görsel kullanılmadan tüm sahnelerin gerçek görüntülerden oluştuğu reklam filminde, kuruluşundan günümüze Eminevim’in sektöründeki kendinden emin ve güven veren duruşu sayesinde ülkeye ve insanlara olan desteği ele alınırken; filmde araba, ev ve iş yeri sahibi olan insanların hayallerine kavuşma anlarına sıcak bir tonda eşlik ediliyor.

30 yılda 200 bini aşan teslimat sayısıyla toplumun her kesiminden on binlerce aileye dokunan, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlayan tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim; tüketicilerin birikimine, kazancına ve gelecek planlarına uygun çözümleri ile ev, araba ve iş yeri sahibi olma imkânları sunarken, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Reklam filmini izlemek için:

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