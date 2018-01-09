Emlak Konut 2018 net kar öngörüsünü açıkladı

Emlak Konut GYO 2018'de net karını 1.8 milyar TL olarak öngördüğünü açıkladı.
Şirket açıklamayı KAP'a yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz; mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir. Beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir" denildi.
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