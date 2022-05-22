Emniyet stokları enflasyonu azdırdı: Olası krize karşı hazırlıklıyız

Dünyada gıda fiyatları hızla artıyor. Bu durum gıda enflasyonunun da hızla yükselmesine yol açıyor. Pandemiden sonra yükselen gıda enflasyonu, Ukrayna- Rusya savaşının ardından daha da hızlandı. Son olarak, rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta yetecek kadar buğday kaldığına dair küresel medyada yer alan haberler panik havasını artırdı. Uzmanlar yüksek gıda enflasyonunun ancak üretim seferberliği ile düşeceğini belirtiyor.

KISA VADEDE FİYAT DÜŞMEZ

Yayla Agro Gıda Başkanı Hasan Gümüş, gıda enflasyonunun kısa vadede düşeceğini düşünmediğini söyledi. Gümüş, “Bu sadece Türkiye’yle ilgili değil tüm dünyada yaşanan büyük bir problem” şeklinde konuştu. Gümüş, dünyadaki tedarik zinciri bozulan ülkelerin panik halinde gıda emniyet stoklarını artırdığını ve bunun da enflasyonu yükselttiğini kaydederek, bu problemin kısa vadede çözülemeyeceğini söyledi.

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ÇÖZÜM, ÜRETİM SEFERBERLİĞİNDE

Enflasyonu azaltmanın tek yolunun üretim seferberliğinden geçtiğini ifade eden Gümüş şunları kaydetti: “Artan nüfusla birlikte gıdaya talep yükseliyor. Ülkeler de bu talebi karşılayamıyor. Dünyada arz miktarı belli. Bu yüzden panik bir biçimde ürün stoklamaya gidiyorlar. Bunu aşmanın tek yolu üretim seferberliğinden geçiyor.”

TEDBİR ALMADA AB’NİN ÖNÜNDEYİZ

Gıda krizine karşı Türkiye’nin dünya ile tedbir almakta aynı noktada olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, “Biz tarımda, gıdada Avrupa’dan bir adım öndeyiz. Onlar felaket telallığı yapıyorlar. Dünyada şu anda böyle bir kriz yok. Olursa da biz bu konuda şanslıyız. Bizim ülkemizde üretim seferberliği var” şeklinde konuştu.

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EKİM ALANI ARTACAK

Krizlerde ülkelerin üretim artışına gittiğini söyleyen Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “1975 petrol krizinde yüzde 15’e yakın tahılların toplam ekim alanı büyüdü. Benzer şekilde 2008 Lehman krizinde emtia fiyatlarındaki hareketlenme ile yüzde 8’lik bir ekim alanı artışı görüldü. Bu kriz sonrası da bir artış olacaktır. Tüm ülkelerin bu konuda girişimi var. Girdi fiyatları üretimi engelliyor” dedi.

Bendevi Palandöken

Olası krize karşı hazırlıklıyız

Türkiye’nin kendine yettiği kadar yurt dışından gelen talebe de karşılık verecek güce sahip olduğunun altını çizen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Yurt dışına iyi bir ihracatımız var. Talep oldukça çok. Eskiden yurt dışına kolay ulaşamıyorduk, gidemiyorduk ama şu anda her yere ihracat yapıyoruz. Avrupa’dan bu konuda da öndeyiz. Ülkemizde ekim alanları desteklenirse üretim artar ve fiyatlar düşer. Bunlar yapılmaya başlandı. Ayçiçeği yağı, tohum destekleri gibi. Bir kriz çıksa bile ülkemizin çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz. Pandemi bize önemli şeyler öğretti. Salgından sonra insanlar müstakil evlere daha çok yöneldi ve bu da yeni ekim arazilerini doğurdu. Köy yerlerinde bile bunu görüyoruz. Bölgesel tarıma ağırlık vermemiz lazım. Bireysel işletmelere destek verilmeli” diye konuştu.