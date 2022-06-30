En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL

AK Parti 57 maddeden oluşan torba yasa teklifini TBMM’ye sundu. Yasa teklifi maaş düzenlemesinin yanı sıra özellikle memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge ve milyonlarca kişiye, üniversiteye dönme imkanı sağlayan öğrenci affı gibi önemli düzenlemeleri içeriyor.

HER MEMURA 600 EK GÖSTERGE

Teklif yasalaşırsa, 15 Ocak’tan uygulanmak üzere bütün memurlara ilave olarak 600 ek gösterge verilecek. Öğretmen, polis, uzman çavuş ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e çıkartılacak. Teklifin akşam saatlerinde kabul edilen maddesiyle en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL’den 3 bin 500 liraya yükseldi.

EMEKLİ VEKİLE 9 BİN FORMÜLÜ

Ek bütçede Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 40 artırılması üzerinden oluşturulmak istenen algı üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, maddenin çıkarılmasını talep etmişti. Söz konusu teklifte buna ilişkin de düzenlemeye yer verildi. Buna göre, milletvekillerinin emeklilik işlemlerinde 9 bin ek gösterge esas alınacak. Meclis’e sunulan torba yasa teklifinde öğrenci affı da yer alıyor. Hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi görürken her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan yaklaşık 2.5 milyon öğrenci aftan yararlanabilecek.

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İNŞAATLARA ABONE İZNİ

Kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesi ile ilgili süre uzatılıyor. Yani 1 Temmuz 2022’ye kadar bu kapsamda olan yapılara abonelik yapılabilecek. Elektrik ve su aboneliğiyle ilgili yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Bankalara 2023 yılı için kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran düzenlemede de yapılacak değişiklikle bu oran sürekli hale getiriliyor.

Otoyoldan kaçak geçişte ödeme kolaylığı

TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki otoyollardan kaçak geçiş yapanlar 15 gün içinde ödeme yapmaları halinde cezaya maruz kalmayacak. Ödeme 45 gün içinde yapılırsa geçiş ücreti dahil bir katı tutarında idari para cezası alınacak. Özel sektörün işlettiği yollarda ise kaçak geçiş için, geçiş ücreti kadar para cezası kesilecek. 45 gün içinde ödeme yapılmaması halinde ise en az 15 gün önceden bildirimde bulunulma sıyla ücretin 4 katı kadar tutar tahsil edilecek.

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