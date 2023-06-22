En düşük memur maaşı 22 bin TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasa teklifi üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak teklifte yer alacağını söyledi. Bakan Işıkhan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin soruya Işıkhan, konu üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde çalıştıklarını ve torba yasa teklifinde yer alması için çalışmalarını sürdürüldüğünü aktardı. Işıkhan, “Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasada her tarafı, paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını aktaran Işıkhan, teklifin Meclis’ten kısa sürede geçmesini sağlayacaklarını ifade etti. Işıkhan, “Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanımızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, temmuz ayında inşallah” diye konuştu. Teklifte 500 lira asgari ücret desteğinin de yer alacağını belirten Işıkhan, Bakanlık bürokratlarının konu üzerinde çalıştığını vurguladı.